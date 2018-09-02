以房養老捐贈社福 死後房產延續愛

（中央社記者陳偉婷台北2日電）「想讓房子發揮最大的價值」，已經離世的郭玉田，生前參加社福機構「以房養老」計畫，晚年有人照顧，並於過世後，將房子轉做愛心棧，幫助更多有需要的人。

郭玉田是伊甸基金會「附負擔捐贈以房養老」計畫的第一位使用者，他當時72歲，沒有子女、一人獨居，想著死後房產也無用處，決定和伊甸合作，將房產捐贈給伊甸。當郭玉田需要長照服務時，伊甸也居中聯繫、協調，負擔部分外傭、養護機構費用，就像「長照個人助理」，照顧他的晚年生活。

和其他「以房養老」方案不同的是，伊甸的以房養老方案在個案過世後，資產能再有效分配和利用。如郭玉田先生去世後，他的房子轉做「愛心棧」，提供給外縣市癌症家庭來台北治療時的短暫居所。