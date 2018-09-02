以房養老捐贈社福 死後房產延續愛

（中央社記者陳偉婷台北2日電）「想讓房子發揮最大的價值」，已經離世的郭玉田，生前參加社福機構「以房養老」計畫，晚年有人照顧，並於過世後，將房子轉做愛心棧，幫助更多有需要的人。
郭玉田是伊甸基金會「附負擔捐贈以房養老」計畫的第一位使用者，他當時72歲，沒有子女、一人獨居，想著死後房產也無用處，決定和伊甸合作，將房產捐贈給伊甸。當郭玉田需要長照服務時，伊甸也居中聯繫、協調，負擔部分外傭、養護機構費用，就像「長照個人助理」，照顧他的晚年生活。
和其他「以房養老」方案不同的是，伊甸的以房養老方案在個案過世後，資產能再有效分配和利用。如郭玉田先生去世後，他的房子轉做「愛心棧」，提供給外縣市癌症家庭來台北治療時的短暫居所。
自2014年開始，郭玉田的房子共服務47個家庭，申請次數為122人次，共1720個晚上的住宿，造福更多有需要的人。
伊甸基金會社會事業處處長王昭恕表示，參加「附負擔捐贈以房養老」的個案，每個月會依房價提供生活費，且協助照顧晚年生活。但因傳統價值觀念、信任關係及稅法的複雜度，以房養老推展相當困難，除了郭玉田外，一直到相隔15年，才有第二例成案。
王昭恕表示，以房養老可思索房產價值的最有效應用，效益應不在於利潤的極大化，而是「幸福的最大值」，老後安心的照顧陪伴服務，才是公益型以房養老的重點，適合單身或無子女遺產糾葛困擾的銀髮族。未來將從北市開始，陸續舉辦多場說明會，讓更多民眾認識以房養老方案。（編輯：張芷瑄）1070902