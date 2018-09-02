陳其邁關心雨後重建　爭取泡水汽機車及放寬淹水補助門檻

陳其邁上午再次到仁武、岡山等淹水災區，雖然淹水均已退去，但居民仍忙於清理家園。陳其邁表示，此次大雨造成的淹水，使得許多民眾家裡的家具、電器用品及汽機車因泡水而損壞。他已向行政院及市府提出建議，盼參考過去救助經驗，對目前淹水50公分的救助門檻酌予放寬，並對泡水的汽機車酌予補助。

日前高雄遭逢熱帶低壓、西南氣流接踵來襲，造成多處淹水災情。立法委員陳其邁繼上周前往淹水地區勘災後，今(2)日再次前往仁武灣內里及岡山嘉興里探訪受災民眾。當地民眾提出放寬淹水救助的陳情。陳其邁呼籲市府，建議對泡水汽機車提供補助，並適度降低淹水補助門檻，減輕民眾重建負擔。



▲陳其邁前往曹公新圳與當地人士討論整治問題。（圖／記者郭俊暉翻攝 , 2018.09.02）

陳其邁與議員邱俊憲、林芳如、張勝富及議員參選人江瑞鴻一同前往仁武區灣內里探訪受災民眾家園復原情形，並聽取里長與地方人士說明曹公新圳目前整治問題。接著他也在議員陳政聞、高閔琳及議員參選人黃秋媖陪同下，趕往這次嚴重淹水的岡山區嘉興里五甲尾地區，關心土庫排水造成這次淹水的原因。

陳其邁表示，未來將以「全流域治水」的整治與管理觀念，向中央爭取經費，強化區域排水系統，讓居民免於淹水之苦。