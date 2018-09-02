供佛齋僧感謝父母恩 柯文哲出席佛教盛會

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）中華國際供佛齋僧功德會今天上午在桃園市舉辦「國際供佛齋僧大會」，除藉此禮佛，也對父母及萬物感恩。出席活動的台北市長柯文哲表示，這和自己說的心存善念，盡力而為相同。

「2018國際供佛齋僧大會」上午在國立體育大學綜合體育館舉辦，大會邀請海內外62位佛教3大傳承長老、長老尼擔任大會主壇和尚、和尚尼，至少有7000多位來自各國的長老、法師與會並進行文化交流。

大會主席淨耀法師表示，佛教傳入台灣約300多年歷史，68年開始，由普門文庫定期舉辦齋僧大會，92年成立社團法人中華國際供佛齋僧功德會，集體供僧型式在台灣北區已經有38年的歷史。