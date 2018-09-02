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中央社

蘇貞昌展現戰力 林錫耀：帶動全台選情

中央社2018/09/02 12:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北2日電）民進黨新北市黨部今天舉行市長參選人蘇貞昌與36名議員參選人採聯合競選記者會，選對會共同召集人林錫耀表示，經過百餘天努力，蘇貞昌展現最強戰力，已帶動全台選情。

民進黨新北市黨部今天舉辦蘇貞昌與議員參選人聯合競選啟動記者會，市黨部主委余天表示，這是新北市歷屆選舉中最團結的一次。蘇貞昌和林錫耀也與36名議員參選人一同高喊口號，展現團結氣氛。

林錫耀表示，經過百餘天努力，蘇貞昌這隻母雞展現最強戰力及最認真態度，已帶動民進黨在全台的選戰士氣和選情。

他表示，母雞帶領最有創意團隊展現創意，推出的政策最細心體貼，這次採聯合競選，將使新北成為年底選戰的焦點，進而創造驚奇。期盼母雞和小雞一起當選，在這次選戰打出全壘打，在議會取得過半席次。

蘇貞昌表示，新北13年執政權改變的時機到了，他們提出的每一個政策都吸引目光及讓人模仿，但「我們一直被模仿，從未被超越，我們一直都領先，一直衝衝衝」。他誠懇面對市民，走遍各地並握遍每一雙手。

蘇貞昌受訪時也表示，民進黨是一個民主團結的政黨，平常都尊重大家的意見，當黨做了決定，大家就團結一致，就是要爭取為人民服務的機會，民進黨一路走來都是如此，也知道只有團結才能勝利。

媒體詢及余天過去曾說，如果這場選戰輸了，黨部主委也要辭職的問題，余天笑說，以目前的情況來看，應該不用辭了。（編輯：陳俊碩）1070902

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