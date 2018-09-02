汽油3日起調漲0.4元 95無鉛每公升30.7元

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台灣中油公司3日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升新台幣0.4元及柴油價格每公升0.5元，其中95無鉛汽油每公升達30.7元，飆上3個月新高。

油價連2漲，中油繼上週調漲汽柴油價格後，今天宣布3日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升0.4元及柴油價格每公升0.5元；調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.3元。

台灣中油表示，本週國際原油受到美國原油庫存水位續降、美元對國際主要貨幣匯價續貶，以及美伊關係緊繃等因素影響，導致價格上漲。