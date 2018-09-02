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影／勸導被刁難…超商店員氣到砸玻璃！奧客嗆：有種砸我

生活中心／台北報導2018/09/02 14:16
▲原 PO 不斷挑釁店員，讓店員氣到用酒瓶砸破櫃台玻璃。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲原 PO 不斷挑釁店員，讓店員氣到用酒瓶砸破櫃台玻璃。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

桃園一名男子到便利商店消費時，被店員提醒店內不得喝酒與攜帶寵物入內，雙方因而發生口角，該名男子向店員嗆聲「你懂什麼叫服務教育嗎？」店員被他氣到拿起酒瓶直接敲破結帳櫃檯的玻璃。事後該名男子將整段錄影過程放到臉書「爆料公社」請求網友評評理，沒想到被網友瘋狂砲轟，不到20分鐘就自刪文章。

該名男子在臉書「爆料公社」PO文指出，他凌晨去了桃園某間便利商店買啤酒，打算坐在店內休息看看 Youtube ，結果卻被店員指責「不得在店內飲酒與攜帶寵物」，氣得他要求店員將公告指給他看，雙方也開始有言語上的爭執。


▲原PO原先在「爆料公社」上貼文，卻被網友砲轟到自刪文章。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

影片中可以看到，原PO不斷對店員嗆聲，「唉呦你們直營店出來的人都是這麼的爛」、「請問你懂什麼叫服務教育嗎？你懂嗎？你懂服務嗎？你有教育嗎？我不夠資格哦？我是消費者沒有資格叫你服務？」店員也直接回「你什麼態度我就什麼態度」、「人跟人最主要的就是尊重」。

隨後原 PO 直接爆發走上前更加挑釁說「尊重什麼？我沒有尊重你什麼？」聽到這句話後，店員氣到直接拿起手中的酒瓶砸破結帳櫃檯的玻璃，原PO看到後直接嗆「唉喲！來！怎麼樣！幹 X 娘有種敲我啦！」、「盡量敲啊拜託，拜託打電話給警察來！我想請教你什麼咖啊？」店員也霸氣回「我敲的我賠，沒關係就等警察來」。原 PO 將整段爭執影片貼上臉書，但是過沒多久卻又默默刪文。

網友看完影片後大舉砲轟原PO，留言「這個錄影的真的也很欠教育」、「我的話理智線大概斷了」、「他已經罵你了，你可以領八萬元，幹 X 娘這樣就夠了」、「這種只會欺負店員的咖，請滾回澳洲」、「零售業非服務業，需要服務請給服務費，3Q」、「服務是針對人，因麼可能拿來服務畜生」。

關鍵字奧客超商店員服務業零售業
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