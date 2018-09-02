越南公安局門前爆炸案 警方擴大調查再逮捕7人

（中央社河內2日電）6月越南胡志明市一個公安派出所門前發生爆炸，官方說是恐怖攻擊，隨後逮捕了7名涉案嫌犯。越南警方擴大調查後逮捕另7人，並指控這些人都是流亡海外的反政府組織「越南朝代」的成員。

這起爆炸事件於6月20日在新平郡第12坊公安派出所門前發生，造成3人受傷。警方調查指出，這是反政府恐怖攻擊行動，指控海外流亡組織為幕後黑手。

警方7月初宣布已逮捕7名涉案嫌犯，查獲大量火雷管、自製炸彈與火藥等；同時繼續擴大調查全案。當地訴訟機構當時以「恐怖攻擊以顛覆人民政府」罪名起訴其中4人。