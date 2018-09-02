越南公安局門前爆炸案 警方擴大調查再逮捕7人

（中央社河內2日電）6月越南胡志明市一個公安派出所門前發生爆炸，官方說是恐怖攻擊，隨後逮捕了7名涉案嫌犯。越南警方擴大調查後逮捕另7人，並指控這些人都是流亡海外的反政府組織「越南朝代」的成員。
這起爆炸事件於6月20日在新平郡第12坊公安派出所門前發生，造成3人受傷。警方調查指出，這是反政府恐怖攻擊行動，指控海外流亡組織為幕後黑手。
警方7月初宣布已逮捕7名涉案嫌犯，查獲大量火雷管、自製炸彈與火藥等；同時繼續擴大調查全案。當地訴訟機構當時以「恐怖攻擊以顛覆人民政府」罪名起訴其中4人。
「人民公安報」引述越南公安部報導，境內安全局最近與各地警方配合逮捕國內另7名涉及上述反政府恐怖組織的人。
報導指出，這些人都是流亡加拿大反政府恐怖組織「越南朝代」的成員。
1952年出生的美國籍越南共和國（1975年前南越政府）老兵陶明君（Dao Minh Quan）於1991年在美國成立「臨時越南國家政府」組織，拉攏越南境內民眾加入，指示成員實施分裂與破壞越南國家統一的活動。
警方指出，「臨時越南國家政府」組織的若干骨幹成員今年初因看法不同而退出這個組織，轉向在加拿大成立「越南朝代」組織，由越裔加拿大國籍66歲吳文煌雄（Ngo Van Hoang Hung）自稱司令。
報導說，這個組織主張以暴力推翻越南共產黨與國家政府，積極製作誹謗政府的影片並上傳網路，拉攏民眾加入，向境內成員提供資金，指示他們實施破壞與恐怖活動。
報導說，在「越南朝代」組織的指示和資助下，上述成員已準備大量炸彈等武器，企圖攻擊越南相關政府機關和政府官員住宅，其中包括胡志明市新平郡第12坊公安派出所門前的爆炸攻擊事件。（編輯：屈享平）1070902