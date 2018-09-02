影／九三前夕　向永不凋零的老兵們致敬

▲精靈幻舞舞團至彰化榮家公益演出，向永不凋零的老兵爸爸們致敬，現場歡呼聲一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

向永不凋零的老兵爸爸們致敬。九三軍人節前夕，台灣佛朗明哥教師和舞者，由團長賀連華率精靈幻舞舞團抵達彰化榮家，為早年歷經烽火且貢獻台灣的榮民們帶來一場精彩的藝術饗宴，彰化榮家主任史浩誠2日說，家是心之所在，精靈幻舞舞團精彩的演出，撼動在場每一個人的心。

賀連華表示，從小在聽父親的戰爭故事中長大，每逢過年過節，家中一定會有榮民伯伯及父親同袍來一起吃年夜飯，濃濃的鄉音中，敘說著戰爭年代的生離死別，或與家人來不及說再見的惆悵。烽火連綿的戰場，無法用言語形容的悲愴，成就了《破解佛朗明哥Ⅱ—美好年代》作品的誕生，透過全台榮家巡演計畫，向永不凋零的戰士們致敬。



▲精靈幻舞舞團至彰化榮家公益演出，向永不凋零的老兵爸爸們致敬，現場歡呼聲一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

「精靈幻舞舞團」今日在彰化榮家為早年歷經烽火功在國家的榮民們，帶來一場精彩的藝術饗宴，舞者們精湛的舞碼與演出，及對保家衛國犧牲奉獻的英雄展現尊敬、愛戴、熱情，撼動了在場每一個觀賞者的心。



▲精靈幻舞舞團至彰化榮家公益演出，向永不凋零的老兵爸爸們致敬，現場歡呼聲一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

史浩誠表示，這次還特別邀請鄰近衛福部中區老人之家住民、碧峰里里長及里民、達德商工同學、田中鎮立幼兒園小朋友及彰化榮服處總幹事率彰化榮欣志工隊志工們一起參與，老中青幼四代同樂。



▲精靈幻舞舞團至彰化榮家公益演出，向永不凋零的老兵爸爸們致敬，現場歡呼聲一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

彰化榮家輔導員殷若蘭表示，葉伯伯是音樂老師退休，雖然已體弱，知道今天精靈幻舞團演出，還特別為活動擊鼓，場面溫馨感人。隨後幼兒園可愛的小孫子們，在離去前與現場的爺爺奶奶們抱抱，爺爺奶奶們更是開心的合不攏嘴， 一位養護的陳爺爺更是高興的把小朋友用力的高高抱起，現場一陣歡呼。



▲精靈幻舞舞團至彰化榮家公益演出，向永不凋零的老兵爸爸們致敬，現場歡呼聲一波接一波。（記者張溎壕攝）

精靈幻舞舞團以原創的佛朗明哥舞蹈，銜接台灣和西班牙兩種迥異的表演，跳脫傳統的自由舞動肢體，釋放直接而赤裸的情緒，撼動在場觀眾的心，許多榮民伯伯比起敬禮手勢，勾起的回憶激盪出淚光閃閃的迴響。



▲精靈幻舞舞團至彰化榮家公益演出，向永不凋零的老兵爸爸們致敬，現場歡呼聲一波接一波。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

精靈幻舞舞團的團員們也與長輩們熱情互動，有李伯伯唱歌、王伯伯跳舞，全體帶動唱，為表演現場掀起了另一波高潮，更為參加抗戰的兩位榮家伯伯口述歷史，感謝他們對國家的貢獻。