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彰化消防隊首座緊鄰體能訓練場 出勤便捷

中央社2018/09/02 13:11
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣政府消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場今天啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員、義消若訓練時接獲任務，可快速返回隊部著裝，駕車出勤救災、救護。

經埔心鄉公所出地、彰化縣政府編列預算，彰化縣消防局第三大隊埔心分隊體能訓練暨籃球場建成，今天由彰化縣長魏明谷開球啟用。場地緊鄰埔心分隊，除可供隊員打籃球、訓練體能，由於土地為鄉公所擁有，一般民眾也可使用。

魏明谷說，消防人員備勤時間長，且任務需耗費大量體力與精神，尤其執行危險環境的生命救援任務時，更需戰戰兢兢、全神貫注，不容許些微誤差，面對這種極度緊張與繁重工作環境，訓練體能及抒發壓力相當重要，因此在埔心分隊興建體能訓練暨籃球場。

彰化縣消防局編制31支消防分隊，僅部分有公用或專屬籃球場，且與隊部各有遠、近距離，縣內首座緊鄰分隊體能訓練場地啟用，有利快速出勤。

彰化縣消防局長李永福說，消防人員礙於救災出勤時效，進行體能訓練時，無法離隊部太遠，是許多消防分隊共同的難題。

李永福表示，感謝縣長魏明谷全力支持、在地議員、義消幹部爭取、埔心鄉公所同意提供土地，才能順利建造如此健全的訓練場地，解決人員訓練不便。除供埔心分隊消防、義消人員體能訓練，社區居民也有完善休閒空間，拉近政府與人民距離。（編輯：翁翠萍）1070902

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