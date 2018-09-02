彰化消防隊首座緊鄰體能訓練場 出勤便捷

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣政府消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場今天啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員、義消若訓練時接獲任務，可快速返回隊部著裝，駕車出勤救災、救護。

經埔心鄉公所出地、彰化縣政府編列預算，彰化縣消防局第三大隊埔心分隊體能訓練暨籃球場建成，今天由彰化縣長魏明谷開球啟用。場地緊鄰埔心分隊，除可供隊員打籃球、訓練體能，由於土地為鄉公所擁有，一般民眾也可使用。

魏明谷說，消防人員備勤時間長，且任務需耗費大量體力與精神，尤其執行危險環境的生命救援任務時，更需戰戰兢兢、全神貫注，不容許些微誤差，面對這種極度緊張與繁重工作環境，訓練體能及抒發壓力相當重要，因此在埔心分隊興建體能訓練暨籃球場。