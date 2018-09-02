BB Call因日本災防重生 專家：台灣沒必要

日本311大地震後，瀕臨倒閉的BB Call服務商Tokyo Telemessage看準BB Call的防災潛在能力，說服政府增加建設BB Call基地台與機房，並提供自治單位BB Call補助，每當災害發生，政府便會發送即時訊息到BB Call，更結合收音機和 BB Call 打造防災收音機，讓BB Call搖身一變，從落後科技變成救難尖兵。

（中央社記者江明晏台北2日電）BB Call是被遺忘的老科技，近期因日本災防需求重生，台灣能否借鏡，專家認為，台灣智慧機普及率極高，「災防告警廣播訊息服務系統」運作成熟，沒必要走回頭路。

在行動電話尚未興起前，BB Call是一般大眾主要的通訊產品，具有收訊範圍較廣的優勢，但訊息傳遞內容侷限、且僅限於單向，因此在行動電話崛起後步入衰亡，在台終止服務。

看到日本的案例後，BB Call能否在台灣重現風光，中華電信技術長林國豐分享個人觀點，他對中央社記者表示，台灣BB Call的頻譜已繳回，系統、網路、鐵塔全都沒了，其實「沒必要走回頭路」，原因在於台灣智慧機普及率極高，日本許多老人家還在用按鍵式功能手機，台灣年長者已人手一台智慧機。

根據eMarketer的最新預測，2018年日本智慧型手機用戶數量將達7080萬人，占總人口的56.1%，仍落後於亞太地區眾多鄰國。而市場研究公司Zenith調查，台灣智慧手機的普及率高達93%。

再者，台灣在2016年推出「災防告警廣播訊息服務系統」(Public Warning System，PWS)，災害發生時，災防業務主管機關可即時將災防告警訊息，經由4G系統轉送至用戶手機，目前系統運作成熟，民眾也對於手機響起告警訊息的經驗不陌生。

林國豐舉例，光是這次南台灣水災，包含各村里的災區訊息，PWS就發出多達4000多次，且能直接用中文溝通、訊息內容更清楚，加上PWS傳送量大、速度快，智慧機的溝通又是雙向的，這些都是BB Call遠遠比不上的。

不過，他也認為，BB Call確實有「涵蓋廣」與「待機長」兩大優點，相較於目前行動通訊網路至少要蓋上萬座基地台，BB Call頻率低，全台也許上百個基地台就能涵蓋，還有BB Call待機時間長，比現今的智慧機不耗電。

但整體而言，林國豐說，台灣行動通訊涵蓋範圍已經非常廣，加上行動電源普遍，台灣既有的設備與系統齊全，其實不需要再思考重建BB Call系統。（編輯：林興盟）1070902