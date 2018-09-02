海平面上升 曼谷部分地區多年後恐泡水

（中央社曼谷2日綜合外電報導）泰國首都曼谷準備主辦氣候變遷會談之際，這座人口1000多萬、雜亂無序的城市本身正因環境問題坐困愁城。駭人預測警告，10多年後，曼谷部分地區恐被水淹沒。

曼谷4日起將為下一屆聯合國氣候大會舉行籌備會議，2018年底在波蘭登場的關鍵峰會將就減少溫室氣體排放和向脆弱國家提供援助制定規則。

氣溫日益升高，異常氣候模式料將隨時間持續惡化，威力更強的氣旋、無規律的降雨和劇烈旱災和洪水會變得愈來愈頻繁，向落實2015年巴黎氣候協定的政府施加壓力。

曼谷曾是距離海平面約1.5公尺的沼澤地，預計將成為世界上受災最嚴重的城市地區之一，與它命運相同的東南亞大城還包括印尼雅加達和菲律賓馬尼拉。