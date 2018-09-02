疑情海生波女殺傷前男友 恐怖情人被捕

警方調查，45歲的楊姓被害人昨晚與前任鄭姓女友相約在西子灣見面，兩人因細故發生爭執，楊男搭乘計程車離去後，鄭女打電話質問楊男為何見面丟下她不管，楊男於是請鄭女到其住處欲補貼她油錢。

鳳山警分局文山派出所凌晨1時36分左右獲報，轄內有名男子渾身是血，負傷向大樓管理員求援，警方隨即趕往將他送醫。

（中央社記者程啟峰高雄2日電）高雄市鳳山區今天凌晨發生一起凶殺案，鄭姓女子疑因感情糾紛登門理論，持刀將前男友殺成重傷並刺破其車輛輪胎後逃逸，隨後被捕。鄭女否認蓄意行凶，強調是誤傷對方。

47歲的鄭女隨後開車到楊男大樓住處樓下，楊男下樓雙方再度吵架，鄭女拿出預藏水果刀，雙方拉扯間，楊男左胸下方中一刀、左手肘關節也有2處刀傷，現場血跡斑斑，楊男隨後負傷向住處大樓管理員求救，經送醫仍未脫離險境。

鄭女行凶後還持刀刺破楊男車輛輪胎，然後駕車逃離現場。

警方隨後循線於高市楠梓區逮捕鄭女，鄭女供稱，昨晚與楊男原本相約在西子灣共進晚餐，但在用餐前聊天過程，她發現楊男的手機持續有其他女子傳來訊息，雙方因而發生口角，楊男憤而自行搭計程車離去，她隨後登門理論，原本持刀是要作勢自殘嚇唬楊男，不料楊男上前拉扯因而誤傷對方。（編輯：陳俊碩）1070902