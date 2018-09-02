多圖／曾莞婷「爆乳大露背」被影展卡掉！　大器回應說…

「第58屆亞太影展」昨（1日）晚在台北舉行，但因為內部溝通不良，導致許多原先答應出席的明星都不克前來，其中一對頒獎人鍾麗緹和她的老公張倫碩，也因此無法出席，影展臨時借調「本土劇女神」曾莞婷救火，卻對她相當不尊重，竟在曾莞婷走紅毯時，電視轉播畫面被卡掉直接進廣告。
事實上，曾莞婷昨晚穿得相當性感，一襲海藍禮服不僅大露背到腰際以下，正面的深V爆乳更叫人看到噴鼻血的程度，頒獎典禮之前她便慎重挑選禮服，以示對影展的尊重，但大會竟如此對待她，甚至在頒獎舞台上的字幕，還把她的名字打錯，將曾莞婷打成「曾菀婷」，讓粉絲極為不滿，紛紛出來為她打抱不平。
想不到的是，曾莞婷卻一點都不生氣，還在臉書安慰粉絲說「沒關係啦！等我入圍才有資格說話」、「我只是頒獎人，超時了沒關係」、「恩～～～我不夠紅！我會加油。」大器回應獲得許多人稱讚，也令人讚嘆有這麼多人喜歡曾莞婷，不是喜歡假的。
不過粉絲先別傷心，既然主辦單位那麼沒Sense，不知道咱們「本土劇女神」的魅力和受歡迎的程度，《NOWnews今日新聞》為了讀者願意狂灑女神的美圖，讓大家一次看個夠，好好享受女神這次在頒獎典禮上的性感模樣〜〜
▲▼曾莞婷性感現身亞太影展紅毯。（圖／記者林柏年攝，2018.09.02）