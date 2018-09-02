柯文哲：黃郁芬很想簽柯P認同卡

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北2日電）台北市長柯文哲今天說，時代力量市議員參選人黃郁芬很想簽他的柯P認同卡，但「每個黨有每個黨的考慮」最後沒簽，何種考慮，他避重就輕的說「這要去問時代力量」。

參選士林、北投區市議員的黃郁芬競選總部昨天開幕，不過，因時代力量決定參選人不簽柯P認同卡，由於柯文哲曾說，只跟簽署柯P認同卡的政治人物「同框」，因此，柯文哲競選團隊評估後，改由幕僚「學姊」黃瀞瑩出席。

不過，柯文哲昨天上午「缺席」黃郁芬競總開幕，晚間卻在士東市場餐會「巧遇」、「意外同框」，支持意涵不言而喻。