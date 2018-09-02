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〈鉅亨看世界〉ETF是藥還是毒

鉅亨網2018/09/02 14:00
鉅亨網 / NOWnews
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交易所交易基金 (ETF) 近年來已成為最受歡迎的投資工具之一，主要原因為該投資手續費用較低，容易進場，投資風險低於投資單一個股，且報酬率具吸引力。然而，有時候要評估 ETF 是否為一好的投資工具，其實具有困難度。

ETF 提供了什麼？

ETF 追蹤已存在於市場的指數，例如追蹤標普 500 指數的表現，或是追蹤由同一產業數檔股票所組成的指數，如 SPDR 科技類股 ETF。投資者可透過購買 ETF，追蹤特定產業、地區、國家或指數並且分散風險，許多 ETF 更具特定性，追蹤更小的市場，例如加密貨幣。

投資者如何決定何時該投資特定標的，而不透過 ETF 進行廣泛性的投資？

《富比世》訪問了曾任職於加拿大皇家銀行投資組合分析師 23 年的 Janelle Nelson，她具有充沛的投資和金融專業。

Nelson 建議關注相關證券的流動性，並確保該資產可易於交易。她指出，有時候一檔 ETF 中，單一個股的占比高達 30% 或 40%，那這種時候直接購買該股可能更具意義。

若想進入特定地區或國家，ETF 通常是一個不錯的選擇，舉例來說，美國投資者可能沒辦法輕易購買三星電子的股票，可是他們可以選擇購買南韓 ETF，如 iShares MSCI 韓國 ETF，三星在該檔基金占比達 22% 以上。

如何分辨特定 ETF 是否具有良好品質？

首先，可研究 ETF 的背後的發起人或券商，查看資金是否穩健，ETF.com 建議，發起人資金至少該有 5000 萬美元水平，不然 ETF 較易失敗。如果一檔 ETF 無法吸引足夠的資金，那 ETF 將被關閉，可能導致投資者稅務增加或是造成再投資風險。

在流動性方面，發起人在發行 ETF 產品之前，必先衡量市場需求，以及預估回報率，而監管機構需要時間完成監管程序。

當獲取利潤為首要目標時，Nelson 指出，不要當太晚進場的人。購買追蹤特定主題的 ETF，太晚進場具有風險，因為該主題可能已被炒作，造成價格上場，而許多一時興起的投資者，通常不會持有該 ETF 太長時間，當他們急於出場時，ETF 價格會下跌。

上述類型 ETF 包含比特幣 ETF 或是追蹤恐慌指數 VIX 的 ETF，Nelson 表示，通常風險最大的 ETF，為那些試圖誇大市場波動性或是追蹤狹隘市場的 ETF。

購買 ETF 前該思考的問題

因此購買 ETF 時，應該事前做好準備，了解組成該 ETF 的個別公司，是否跟你想要投資該行業的原因有關。

並且詢問自己以下問題：

這項投資能否提供預期或期望的結果？ 賺錢可能不是唯一的目的，目的也有可能是該 ETF 符合整體投資理念，或是可融合至投資管理組合，達到分散風險目的。

如果特定的 ETF 或任何金融產品，聽起來好得令人難以置信，那可能真實性有待商榷，因為天下沒有免費的午餐。

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