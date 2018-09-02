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飛行傘墜落蘭陽溪　一男子溺斃身亡

記者李清貴／宜蘭報導2018/09/02 14:34
▲吳姓男子駕駛動力飛行傘不慎墜落在三星鄉歪仔歪橋旁的蘭陽溪河面。（圖／宜蘭縣消防局提供 , 2018.09.02)
▲吳姓男子駕駛動力飛行傘不慎墜落在三星鄉歪仔歪橋旁的蘭陽溪河面。（圖／宜蘭縣消防局提供 , 2018.09.02)

今（2）日上午發生一起動力飛行傘墜落蘭陽溪的意外，吳姓男子駕駛飛行傘不慎墜落在三星鄉歪仔歪橋旁的蘭陽溪河面，宜蘭縣消防局獲報出動羅東、廣興、五結、馬賽分隊救災人車前往搶救，最後在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲該男子，搜救上岸已無生命跡象，經送羅東博愛醫院搶救40分鐘後仍宣告不治。

這起動力飛行傘墜溪意外發生在今天上午9點多，宜蘭縣消防局接獲民眾報案指稱，三星鄉歪仔歪橋旁堤防旁疑似有2名民眾搭乘動力傘不慎掉落蘭陽溪河面，消防局隨即出動羅東、廣興、五結、馬賽分隊救災人車前往搶救。搜救人員10時36分左右在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲一名男子，搜救上岸已無生命跡象。

經查該名男子是現年58歲的吳姓民眾，由於消防局原先獲報是兩人搭乘動力飛行傘墜落溪中，搜救人員不敢大意，經與吳姓男子同行友人李姓男子聯繫，確定吳姓男子平時都是一人獨自駕駛飛行傘，也確認僅有一民眾落水。

吳姓男子被送往羅東博愛醫院急救，院方表示，吳姓男子到院時已無心跳血壓呼吸，身上多處汙泥，右下肢有開放性骨折，外傷不明顯，經過近40分鐘急救仍無任何反應，在家屬同意下放棄急救。

 


▲搜救人員在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲駕駛飛行傘墜溪男子。（圖／宜蘭縣消防局提供, 2018.09.02)

關鍵字動力飛行傘蘭陽溪宜蘭縣消防局
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