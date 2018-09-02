飛行傘墜落蘭陽溪　一男子溺斃身亡

今（2）日上午發生一起動力飛行傘墜落蘭陽溪的意外，吳姓男子駕駛飛行傘不慎墜落在三星鄉歪仔歪橋旁的蘭陽溪河面，宜蘭縣消防局獲報出動羅東、廣興、五結、馬賽分隊救災人車前往搶救，最後在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲該男子，搜救上岸已無生命跡象，經送羅東博愛醫院搶救40分鐘後仍宣告不治。
這起動力飛行傘墜溪意外發生在今天上午9點多，宜蘭縣消防局接獲民眾報案指稱，三星鄉歪仔歪橋旁堤防旁疑似有2名民眾搭乘動力傘不慎掉落蘭陽溪河面，消防局隨即出動羅東、廣興、五結、馬賽分隊救災人車前往搶救。搜救人員10時36分左右在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲一名男子，搜救上岸已無生命跡象。
經查該名男子是現年58歲的吳姓民眾，由於消防局原先獲報是兩人搭乘動力飛行傘墜落溪中，搜救人員不敢大意，經與吳姓男子同行友人李姓男子聯繫，確定吳姓男子平時都是一人獨自駕駛飛行傘，也確認僅有一民眾落水。
吳姓男子被送往羅東博愛醫院急救，院方表示，吳姓男子到院時已無心跳血壓呼吸，身上多處汙泥，右下肢有開放性骨折，外傷不明顯，經過近40分鐘急救仍無任何反應，在家屬同意下放棄急救。
▲搜救人員在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲駕駛飛行傘墜溪男子。（圖／宜蘭縣消防局提供, 2018.09.02)