飛行傘墜落蘭陽溪　一男子溺斃身亡

今（2）日上午發生一起動力飛行傘墜落蘭陽溪的意外，吳姓男子駕駛飛行傘不慎墜落在三星鄉歪仔歪橋旁的蘭陽溪河面，宜蘭縣消防局獲報出動羅東、廣興、五結、馬賽分隊救災人車前往搶救，最後在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲該男子，搜救上岸已無生命跡象，經送羅東博愛醫院搶救40分鐘後仍宣告不治。

這起動力飛行傘墜溪意外發生在今天上午9點多，宜蘭縣消防局接獲民眾報案指稱，三星鄉歪仔歪橋旁堤防旁疑似有2名民眾搭乘動力傘不慎掉落蘭陽溪河面，消防局隨即出動羅東、廣興、五結、馬賽分隊救災人車前往搶救。搜救人員10時36分左右在距離歪仔歪橋下游500公尺處尋獲一名男子，搜救上岸已無生命跡象。