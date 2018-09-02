邁進健康城市 嘉市汙水下水道接管通水

徐國勇指出，嘉義市之前是全台唯一沒有汙水下水道的城市，如今主幹道完成第一階段用戶接管，加上未來的支幹道施設，可以看見嘉義市積極推動的「地下工作」，將提供民眾更優質的生活環境。

嘉義市政府上午舉行汙水下水道用戶接管普及率破零的通水典禮，向「水要清」目標跨出一大步，市長涂醒哲夫婦、中央部會官員、市府團隊、市議會、里長及熱情市民與會，內政部長徐國勇到場祝賀，稱許看見嘉義市的遠景，即將成為台灣最進步的城市之一。

（中央社記者葉子綱嘉義市2日）嘉義市汙水下水道用戶接管普及率破零，今天舉行通水典禮，內政部長徐國勇稱讚嘉義市，從鐵路高架化到汙水下水道的地下化工程正全面推動，朝向更健康、現代化的城市邁進。

徐國勇稱許涂醒哲從醫師醫病醫人，到曾任衛生福利部前身衛生署署長、嘉義市長，將重視健康的理念帶進城市治理，推動城市最重要的汙水下水道建設，今天用戶接管普及率破零，第一階段要提升到12.8％，相當不容易。

徐國勇表示，嘉義市正在推動鐵路高架化工程，將都市縫合，推進更繁榮發展，如今加上汙水下水道工程，提升居住環境品質，看得見嘉義市的遠景，邁進更健康、現代化的城市。

涂醒哲表示，下水道有雨水和汙水2種，嘉義市汙水下水道用戶接管通水，象徵終結台灣本島最後一個沒有汙水下水道的城市，今年10月水資源回收中心第一期工程完成，嘉義市「水要清」目標再邁進一大步，接著要推進管線埋設。市民對未來爭取前瞻計畫經費規劃媲美台中市柳川與綠川的親水園區也都深表期待。

嘉義市汙水下水道建設延宕10多年，行政院在民國105年核定，總經費新台幣116億元分3期建設，嘉義市政府同年11月15日動工興建，到今年8月23日完成管線第一期工程，興建汙水主幹道4584公尺及水資源回收中心鄰近5棟大樓的553戶用戶接管，接管普及率破零達0.55％。

嘉義市政府工務處長李建賢表示，水資源回收中心工程去年4月開工，如期在今年8月通水，預計10月將完成第一期工程，居全台蓋最快記錄；汙水下水道工程分3期建設，第一期工程預計完成46公里公共管線，並包括每日進流量1萬2000立方公尺的水資中心及西區1萬5000戶用戶接管，預計109年完成。（編輯：翁翠萍）1070902