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娛樂

她曾是李英愛接班人　卻慘遭「下體塞玩具」性服務

編輯中心／綜合報導2018/09/02 14:22
▲2005 年輕生的韓國女星李恩珠，如今也被發現生前遭到演藝圈高層當成「性玩物」。（圖／翻攝自百度）
▲2005 年輕生的韓國女星李恩珠，如今也被發現生前遭到演藝圈高層當成「性玩物」。（圖／翻攝自百度）

日前南韓媒體爆出女星張子妍進行「性服務」慘遭玩弄的內幕，震驚各界，不過這絕非個案。曾因演出韓劇《火鳥》而爆紅的李恩珠，如今也遭爆曾被「潛規則」控制。李恩珠曾被譽為韓國影后李英愛的接班人，不料卻慘遭娛樂圈「高層」盯上，慘遭玩弄，最後在 25 歲結束了自己的生命。

綜合媒體報導，李恩珠在 2005 年選擇輕生，當時外界研判她是因為拍攝電影《紅字》中許多大膽裸露的鏡頭，最後票房卻不如預期，因此罹患了憂鬱症。不過事實上，李恩珠在去世之前曾留下遺書，表示自己在拍完《紅字》之後，被娛樂圈的「高層」給盯上，最後慘遭玩弄。


2005 年輕生的韓國女星李恩珠，如今也被發現生前遭到演藝圈高層當成「性玩物」。（圖／翻攝自百度）

報導指出，有知情人士透露，李恩珠生前也和張子妍一樣，被當成「性虐待」的玩物，幾乎每天都被公司高層強迫「下體塞玩具」，參加時間長達 8 小時之久的性愛趴，並得在眾人面前忍受生理反應的刺激。

直到 2005 年 2 月，李恩珠疑似壓力過大，終於崩潰，在網路發表了一篇題為「所有的人都拋棄我」的文章之後，隔天用腰帶上吊輕生。

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