她曾是李英愛接班人　卻慘遭「下體塞玩具」性服務

日前南韓媒體爆出女星張子妍進行「性服務」慘遭玩弄的內幕，震驚各界，不過這絕非個案。曾因演出韓劇《火鳥》而爆紅的李恩珠，如今也遭爆曾被「潛規則」控制。李恩珠曾被譽為韓國影后李英愛的接班人，不料卻慘遭娛樂圈「高層」盯上，慘遭玩弄，最後在 25 歲結束了自己的生命。

綜合媒體報導，李恩珠在 2005 年選擇輕生，當時外界研判她是因為拍攝電影《紅字》中許多大膽裸露的鏡頭，最後票房卻不如預期，因此罹患了憂鬱症。不過事實上，李恩珠在去世之前曾留下遺書，表示自己在拍完《紅字》之後，被娛樂圈的「高層」給盯上，最後慘遭玩弄。