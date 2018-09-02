外媒：中共黨媒迂迴憂貿易戰 再捧習近平

（中央社台北2日電）在美中貿易戰之際，中共理論刊物「求是」雜誌1日發表文章，外媒今天解讀，文章是以曲折迂迴的方式承認貿易戰給中國帶來的諸多風險，同時歌頌中共總書記習近平的領導能力。

美國之音中文網報導，求是雜誌昨天發表「中美經貿摩擦改變不了中國經濟穩中向好態勢」文章。

文章宣稱，中國擁有巨大的優勢，中國「是一個處在發展與改革中的社會主義大國，工業化城鎮化蘊含巨大發展空間，制度創新釋放了強大動力和活力，具有雄厚的人口、資源、資本和市場優勢，社會主義制度能夠充分調動各方面的積極性、主動性、創造性，充分利用各種資源，集中力量辦大事，真實地實現以人民為中心的發展」。