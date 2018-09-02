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中央社

外媒：中共黨媒迂迴憂貿易戰 再捧習近平

中央社2018/09/02 14:17
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北2日電）在美中貿易戰之際，中共理論刊物「求是」雜誌1日發表文章，外媒今天解讀，文章是以曲折迂迴的方式承認貿易戰給中國帶來的諸多風險，同時歌頌中共總書記習近平的領導能力。

美國之音中文網報導，求是雜誌昨天發表「中美經貿摩擦改變不了中國經濟穩中向好態勢」文章。

文章宣稱，中國擁有巨大的優勢，中國「是一個處在發展與改革中的社會主義大國，工業化城鎮化蘊含巨大發展空間，制度創新釋放了強大動力和活力，具有雄厚的人口、資源、資本和市場優勢，社會主義制度能夠充分調動各方面的積極性、主動性、創造性，充分利用各種資源，集中力量辦大事，真實地實現以人民為中心的發展」。

「中國人民是具有偉大創造精神、偉大奮鬥精神、偉大團結精神、偉大夢想精神的人民。有這樣偉大的人民，有這樣偉大的民族，有這樣偉大的民族精神，正是中國風雨無阻、高歌行進的根本力量。」

「只要我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，保持戰略定力，積極主動作為，就一定能夠化解中美經貿摩擦帶來的各種風險和挑戰，保持經濟穩中向好態勢。」

但路透社等國際媒體注意到，求是這篇文章一方面高調宣稱北京手中一大把好牌，另一方面「又頗為羞澀地承認手中一大把爛牌」。其中包括「中美經貿摩擦會對我國經濟增長、金融穩定、貿易和投資、就業和民生等諸多方面造成一定負面影響，尤其是被加徵關稅的重點領域和重點行業，短期內會受到衝擊」。

美國之音報導指出，在一些中外觀察家看來，求是這篇文章再度「以半遮半掩方式透露出中共當局的風雨飄搖的危機感」。

報導說，早些時候，中國當局已經以曲折迂迴的方式承認在就業、金融、外貿、外資、投資和中共掌控下的中國前景預期方面遇到嚴重的麻煩。中國官方媒體的說法是，以習近平為首的中共當局正在奮力「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070902

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