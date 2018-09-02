拔除小花蔓澤蘭正式啟動收購　每公斤獎勵5元

▲10月開始是小花蔓澤蘭開花結果散布的季節，林務局以每公斤新台幣5元收購小花蔓澤蘭，歡迎大家一起動手剷除、防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

每年10月起是小花蔓澤蘭開花結果散布的季節，台灣外來入侵種植物中，小花蔓澤蘭最具生態殺傷力，林務局南投林區管理處訂8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月，南投林區管理處並從9月3日開始，至10月29日辦理小花蔓澤蘭植物體收購作業，共設置6個收購站，以每公斤新台幣5元收購，預計收購30公噸，收滿即截止。

南投林區管理處處長李炎壽表示，小花蔓澤蘭等外來入侵種，對台灣的自然生態及經濟造成極大的損失，經過林務局防治宣導多年，並自民國98年起，由南投林區管理處試辦小花蔓澤蘭植物體收購事務起，近來擴及南投縣、雲林縣、彰化縣等地方政府配合持續性收購及雇工剷除，防治工作成效卓著，歸功於社會大眾不分男女老幼配合防除。



▲10月開始是小花蔓澤蘭開花結果散布的季節，林務局以每公斤新台幣5元收購小花蔓澤蘭，歡迎大家一起動手剷除、防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

李炎壽指出，現在到了防除小花蔓澤蘭最佳季節，小花蔓澤蘭的開花期為每年的10月以後，因此防除的最佳時機為每年的9～10月，小花蔓澤蘭繁殖能力極強，所以必須經年持續防治，才能杜絕危害自然生態。



▲10月開始是小花蔓澤蘭開花結果散布的季節，林務局以每公斤新台幣5元收購小花蔓澤蘭，歡迎大家一起動手剷除、防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

南投林區管理處呼籲大眾，如在野外有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。歡迎大家將防除的小花蔓澤蘭收集妥當，在收購時間內，交給各據點工作人員（田中分站，彰化縣田中鎮中南路二段125號）。



▲10月開始是小花蔓澤蘭開花結果散布的季節，林務局以每公斤新台幣5元收購小花蔓澤蘭，歡迎大家一起動手剷除、防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)