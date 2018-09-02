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娛樂

影／相機版《絕命終結站》　預告太駭人臉書拒登廣告

記者翁新涵╱台北報導2018/09/02 14:30
▲《厲可拍》預告。（影片／威視，2018.09.02）

在人手一機的數位世代，自拍修圖幾乎成為年輕人間最常見的交流活動，特別是和朋友出門遊玩幾乎不可能不合照紀念，但你絕對想不到，有一天照相會讓人喪命！恐怖電影《厲可拍》便是以年輕人愛拍照為梗，設計一台只要被拍立得拍下，就會在照片中看見自己離奇死狀的相機，彷如相機版的《絕命終結站》。

電影敘述一群在網路上相識的網友，相約要去野外露營，卻因一場突如其來的意外，被迫在森林裡一間廢棄小木屋裡過夜。在看似已成廢墟的小木屋內，他們無意間找到一台神祕的底片相機，竟發現這台相機可以預知他們的死亡慘樣！隨著一連串駭人的災難發生，當同伴們一一死去，剩下的人必須盡快解開相機之謎，卻發現更慘不忍睹的死亡在迎接著他們……。

甚至有看過的觀眾發現：「自從主角拿到相機後，好像平均7分鐘就有一人死掉！」對此導演回應：「這是一個巧合，我們在編劇上沒有特別要求死亡時間的節奏，反而比較在意怎麼死才有創意。」


▲被《厲可拍》拍到可慘了。（圖／威視，2018.09.02）

在目前釋出的一分鐘電影預告中，可以隱約猜測到某位慘死的角色，是不幸跌落在大型捕獸夾上，硬生生被夾頸血濺森林身亡，相當吸睛，也讓片商想在臉書大打廣告，不過臉書卻以「不允許刊登含有駭人、冒犯性或聳動內容的廣告」的名義拒絕。

關鍵字厲可拍臉書絕命終結站
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