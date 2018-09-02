影／相機版《絕命終結站》　預告太駭人臉書拒登廣告

在人手一機的數位世代，自拍修圖幾乎成為年輕人間最常見的交流活動，特別是和朋友出門遊玩幾乎不可能不合照紀念，但你絕對想不到，有一天照相會讓人喪命！恐怖電影《厲可拍》便是以年輕人愛拍照為梗，設計一台只要被拍立得拍下，就會在照片中看見自己離奇死狀的相機，彷如相機版的《絕命終結站》。

電影敘述一群在網路上相識的網友，相約要去野外露營，卻因一場突如其來的意外，被迫在森林裡一間廢棄小木屋裡過夜。在看似已成廢墟的小木屋內，他們無意間找到一台神祕的底片相機，竟發現這台相機可以預知他們的死亡慘樣！隨著一連串駭人的災難發生，當同伴們一一死去，剩下的人必須盡快解開相機之謎，卻發現更慘不忍睹的死亡在迎接著他們……。