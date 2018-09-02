美遭囚13歲童：受訓對異教徒執行聖戰

（中央社新墨西哥州陶斯1日綜合外電報導）根據美國聯邦法院文件，新墨西哥州警方8月從一處骯髒宅院帶回的一群孩子中，一名13歲男童告訴聯邦調查局（FBI）探員，母親的男友訓練他對異教徒執行「聖戰」。

新墨西哥州陶斯郡（Taos County）警方8月3日突襲一處住了11名孩童和5名大人的宅院，除了找到藏起來的武器，還發現孩子們在缺乏食物與清水的情況下過活。警方後來更在宅院找到一具埋在地底的3歲男童遺體。

這幫人最初面臨州層級指控，但FBI於8月31日以陰謀和槍械罪名逮捕5名大人，包括被形容為這幫人頭目的35歲海地婦女勒維爾（Jany Leveille）。