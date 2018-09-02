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中央社

美遭囚13歲童：受訓對異教徒執行聖戰

中央社2018/09/02 14:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新墨西哥州陶斯1日綜合外電報導）根據美國聯邦法院文件，新墨西哥州警方8月從一處骯髒宅院帶回的一群孩子中，一名13歲男童告訴聯邦調查局（FBI）探員，母親的男友訓練他對異教徒執行「聖戰」。

新墨西哥州陶斯郡（Taos County）警方8月3日突襲一處住了11名孩童和5名大人的宅院，除了找到藏起來的武器，還發現孩子們在缺乏食物與清水的情況下過活。警方後來更在宅院找到一具埋在地底的3歲男童遺體。

這幫人最初面臨州層級指控，但FBI於8月31日以陰謀和槍械罪名逮捕5名大人，包括被形容為這幫人頭目的35歲海地婦女勒維爾（Jany Leveille）。

在一份用來支持刑事控訴的口供書中，FBI探員寫說，勒維爾的13歲兒子告訴調查人員，母親的男友、40歲的瓦哈吉（Siraj Ibn Wahhaj）想「組成一支軍隊」，替他們進行聖戰訓練。

根據提交新墨西哥州聯邦地區法院的口供書，這名男童告訴FBI探員，瓦哈吉對他和勒維爾其他十幾歲的兒子進行槍械和軍事技巧訓練，包括快速更換彈匣和面對面肉搏戰，還告訴他們，聖戰的意思是替阿拉殺死異教徒。

州檢察官先前說，FBI於5月開始監控5名被告，因為他們發現勒維爾寫信告訴瓦哈吉的手足，要他加入他們成為「烈士」。

5名被告預計本月4日出庭。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1080902

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