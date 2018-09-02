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鋼琴造型雲林縣記者之家　列為歷史建物亟需整修

記者洪佳伶／雲林報導2018/09/02 15:19
▲雲林縣記者之家外型像一座鋼琴，在50年代可以說是相當先進的建築外觀。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.09.02)
▲雲林縣記者之家外型像一座鋼琴，在50年代可以說是相當先進的建築外觀。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.09.02)

雲林縣記者之家外型像一座鋼琴，在50年代可以說是相當先進的建築外觀，是由雲林縣新聞記者公會第一屆理事監會（民國50年）發起籌建，迄第四屆理事監會完成，興建基金除由雲林縣政府補助外，並由雲林縣部分機關、團體、學校贊助，得以順利完成，目前已經登錄為歷史建築，鋼筋水泥地板剝落，亟需修復。

雲林縣新聞記者公會理事長黃金郎表示，歷史建築雲林縣記者之家，目前亟需修復之處，有一樓鋼筋水泥地板剝落，水泥柱爆裂，十分危險，縣府文化處已允諾籌措財源儘速修復。


▲雲林縣記者之家目前亟需修復，鋼筋水泥地板剝落，水泥柱爆裂十分危險。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.09.02)

黃金郎指出，雲林縣記者之家興建工程由謙光營造承建，新竹玻璃有限公司製作「儷光石」模型，並由建築師張忠雄、張雅雄兄弟義務負責設計及監工，同時將其所發明的儷光石首次使用於本工程內，於民國56年4月1日動工，同年9月10日完工，全國各家媒體派駐雲林縣的新聞工作者，都曾在此發稿、聯誼、交流；各機關、團體、學校、民眾等，也經常來此尋求刊登新聞，至今仍由雲林縣新聞記者公會使用與管理，是一棟見證雲林縣半世紀歷史、文化、藝術的老建築。


▲雲林縣新聞記者公會理事長黃金郎介紹歷史建築，雲林縣記者之家。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.09.02)

 

 

 

關鍵字雲林縣記者公會雲林縣記者之家歷史建築
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