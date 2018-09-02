鋼琴造型雲林縣記者之家　列為歷史建物亟需整修

雲林縣記者之家外型像一座鋼琴，在50年代可以說是相當先進的建築外觀，是由雲林縣新聞記者公會第一屆理事監會（民國50年）發起籌建，迄第四屆理事監會完成，興建基金除由雲林縣政府補助外，並由雲林縣部分機關、團體、學校贊助，得以順利完成，目前已經登錄為歷史建築，鋼筋水泥地板剝落，亟需修復。

雲林縣新聞記者公會理事長黃金郎表示，歷史建築雲林縣記者之家，目前亟需修復之處，有一樓鋼筋水泥地板剝落，水泥柱爆裂，十分危險，縣府文化處已允諾籌措財源儘速修復。