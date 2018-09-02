面試官問「乘客拉鍊沒拉怎麼辦？」　她神回結果秒錄取

許多求職者在應徵面試時，時常會遇到面試官問千奇百怪的問題，這時候臨場反應就特別重要！日前有一名女網友透露，自己在面試一個賣場工作時，面試官問她：「如果在公車上看到一個男乘客的拉鍊沒拉，該怎麼幫他？」女網友雖然對問題感到傻眼，但隨即機智的應答，讓她順利被錄取。

女網友提到，自己曾去參加「愛買吉安」百貨合併前身的「吉安」百貨的應徵面試，主考官當時問了她一個十分奇怪的題目：「如果有天妳在公車上，看到一個剛上車的男乘客，褲檔拉鍊沒拉時，妳要如何幫他？」她坦言，自己當下聽到這個題目有些傻眼，不過也理解這應該是對方在測試她的危機處理能力，因此一邊複誦題目一邊爭取思考時間，最後靈機一動答道：「我會大喊『誰的拉鍊沒有拉？』」