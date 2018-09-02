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生活

面試官問「乘客拉鍊沒拉怎麼辦？」　她神回結果秒錄取

編輯中心／綜合報導2018/09/02 14:52
▲求職者在應徵面試時常遇到千奇百怪的問題，測試臨場反應。（示意圖／翻攝自 The Asian Age , 2018.9.2）
▲求職者在應徵面試時常遇到千奇百怪的問題，測試臨場反應。（示意圖／翻攝自 The Asian Age , 2018.9.2）

許多求職者在應徵面試時，時常會遇到面試官問千奇百怪的問題，這時候臨場反應就特別重要！日前有一名女網友透露，自己在面試一個賣場工作時，面試官問她：「如果在公車上看到一個男乘客的拉鍊沒拉，該怎麼幫他？」女網友雖然對問題感到傻眼，但隨即機智的應答，讓她順利被錄取。

女網友提到，自己曾去參加「愛買吉安」百貨合併前身的「吉安」百貨的應徵面試，主考官當時問了她一個十分奇怪的題目：「如果有天妳在公車上，看到一個剛上車的男乘客，褲檔拉鍊沒拉時，妳要如何幫他？」她坦言，自己當下聽到這個題目有些傻眼，不過也理解這應該是對方在測試她的危機處理能力，因此一邊複誦題目一邊爭取思考時間，最後靈機一動答道：「我會大喊『誰的拉鍊沒有拉？』」

女網友向面試官解釋，每個人聽到這句話時，應該都會第一時間先檢查自己的，反而不會去在意別人的；而面試官在聽完解釋後，當下也笑了起來，而她在一個禮拜後，順利地接到了錄取通知書。

女網友回憶，應徵上工作之後，某天又再度遇到當天面試她的主管，於是好奇地問她：「那個問題的理想答案是什麼呢？」沒想到，該主管表示自己心中也沒有正確答案，只是當天在公車上偶然遇到一名拉鍊沒拉的男乘客，心裡對沒幫上他的忙感到耿耿於懷，才會問了這個問題。女網友感嘆，原來面試主考官有時候並無預設理想答案，應徵者只要盡其在我地回答就好了。

關鍵字拉鍊面試應徵
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