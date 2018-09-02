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娛樂

鹿希派演唱會家人出席？　吳宗憲這麼說

記者吳維書／台北報導2018/09/02 14:57
▲吳宗憲（右）吐露身為父親的心聲。（圖／中天提供 , 2018.9.2）
▲吳宗憲（右）吐露身為父親的心聲。（圖／中天提供 , 2018.9.2）

綜藝天王吳宗憲今（2）日主持《小明星大跟班》，被問到兒子鹿希派失言遭罰50萬元，並復出開演唱會一事，他坦言，「我是昨天才知道，他在家裡直播，我還在旁邊攪和，很有誠意啦，我瘦到只剩下68公斤。」至於晚上會不會出席兒子演唱會，他回應，「我晚上應該不會去。」

細數鹿希派道歉記者會後取消的通告，吳宗憲表示，「從出事開始，《小明星大跟班》那一集取消了，他本來是那天晚上錄影；隔一天在三立開記者會，本來是發片記者會，後來變道歉記者會，三立兩個節目也取消，《綜藝玩很大》金門外景也刪掉，對一個發片的歌手是不是蠻殘忍的？」他感嘆，「還記得別人孩子我怎麼說嗎？但自己孩子，我一句話都沒講，不過我孩子也蠻幸運的，如果你爸是郭台銘，可能要罰五億元左右。」


▲吳宗憲透露鹿希派10日前返美。（圖／中天提供 , 2018.9.2）

他透露兒子道歉記者會當天曾說過，「他是在私人領域發言，可能影響朋友圈幾十個人吧，其中有人可能截圖給媒體，他只幽幽地跟我講說，『我原先以為是朋友的人可能不是朋友。』我覺得蠻好的，他人生會學習到一課。」至於晚上是否出席鹿希派的演唱會，他回應，「晚上就是在這裡錄影嘛，我說了，如果有出現，就是在台下。」但最後補充，「我晚上應該不會去，他姊姊應該也不會去，她獅子座比我狠多了，我們家本來溝通就很少，看到新聞才知道姊姊借他五十萬元，本來我還在等他開口。」他透露鹿希派10號前會返美讀書。

關鍵字鹿希派吳宗憲小明星大跟班sandy
影／相機版《終結站》駭人臉書拒登

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