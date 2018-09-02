鹿希派演唱會家人出席？　吳宗憲這麼說

綜藝天王吳宗憲今（2）日主持《小明星大跟班》，被問到兒子鹿希派失言遭罰50萬元，並復出開演唱會一事，他坦言，「我是昨天才知道，他在家裡直播，我還在旁邊攪和，很有誠意啦，我瘦到只剩下68公斤。」至於晚上會不會出席兒子演唱會，他回應，「我晚上應該不會去。」

細數鹿希派道歉記者會後取消的通告，吳宗憲表示，「從出事開始，《小明星大跟班》那一集取消了，他本來是那天晚上錄影；隔一天在三立開記者會，本來是發片記者會，後來變道歉記者會，三立兩個節目也取消，《綜藝玩很大》金門外景也刪掉，對一個發片的歌手是不是蠻殘忍的？」他感嘆，「還記得別人孩子我怎麼說嗎？但自己孩子，我一句話都沒講，不過我孩子也蠻幸運的，如果你爸是郭台銘，可能要罰五億元左右。」