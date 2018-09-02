粉絲網購韓團門票遭騙 警授防詐3招

刑事局說，首先，要謹記網路購買演唱會門票時，切勿貪圖折扣而私下交易；其次，應選擇具審核機制的拍賣網站購買較有保障；還有使用第三方支付、面交確認貨品，以免遭詐騙而求償無門。

刑事局今天發布新聞稿表示，近來有多位韓國藝人要來台開演唱會或舉行粉絲見面會，提醒民眾在追星搶票之際，也千萬別忽略網拍購物詐騙陷阱。

（中央社記者黃麗芸台北2日電）韓國藝人團體WannaOne日前來台辦演唱會，卻有追星族透過社群網站購票反遭詐騙，刑事局呼籲，民眾網購演唱會門票要掌握防詐3招，勿貪圖折扣而私下交易，得不償失。

其中，韓國藝人團體Wanna One日前來台舉辦演唱會，就吸引大批粉絲搶票參加，但卻發生多名粉絲在臉書平台購買演唱門票遭詐騙，許多學生粉絲匯錢後卻苦等不到所購的演唱會門票，苦存的零用錢和見偶像的心願都成了泡影。

台中市一名劉姓女學生於7月初在臉書向一名帳號「■ ■ sueh」的網友購買Wanna One演唱會門票1張，雙方互加通訊軟體Line聯繫並談妥交易價錢後，劉女便立即透過ATM轉帳新台幣3500元到對方帳戶，但苦等月餘都未收到所購門票，後來在網路上看到許多網友都遇到相同情況，才驚覺遭詐騙。

另外，新北市也有一名周姓學生日前在臉書社團刊登徵求兩張Wanna One演唱會門票訊息，隨即就收到帳號「■ ■ sueh」私訊說有門票可轉售，佯稱兩張門票合售1萬2000元，但須先支付4000元訂金，剩下餘款再另約面交支付，周姓學生轉帳訂金並和對方約定面交日期後，就聯絡不上對方，才知被詐。

刑事局分析，這類假網拍詐騙手法，歹徒通常多利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，當然民眾表達購買意願後，歹徒再誘導民眾透過臉書或Line等通訊軟體私下交易，待收到買家款項後就已讀不回、封鎖帳號，提醒民眾要多加留心，有效掌握防詐3招，以免得不償失。（編輯：梁君棣）1070902