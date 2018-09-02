影／陪伴孤老　幼童當慶生大使

九歲了！華山基金會在北斗鎮設立愛心天使站已經九年，華山基金會特別在北斗理想園幼兒園舉辦北斗愛心天使站九周年感恩茶會，邀請8月壽星的陳阿嬤，以及八、九月生日的小朋友一起來當慶生大使，為北斗天使站切蛋糕歡慶9歲，幼兒園小朋友和長輩一起同樂，長輩們開心不已。

華山基金會彰化縣縣站長黃玉芬表示，理想園幼兒園的小朋友們精心準備了舞蹈表演和六個關卡的闖關活動，兩位小朋友共同牽著一位長輩一起勇闖關卡，陪獨居阿祖們一起同樂。



▲華山基金會北斗愛心天使站辦理九周年感恩茶會，邀請小朋友一起當慶生大使，和長輩一起同樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

幼兒園園長王宜樺表示，鄉下很多小朋友都是阿公阿嬤帶大的，希望透過這樣的活動，除了讓獨居的長輩感覺有人關心他們之外，更希望教育小朋友們，懂得尊重老人和如何與老人相處。園所小朋友們也曾在過年前，參與華山送年菜給獨老的活動，樂意再次配合活動，希望能讓孩童與長輩一起留下美好的回憶。



▲華山基金會北斗愛心天使站辦理九周年感恩茶會，邀請小朋友一起當慶生大使，和長輩一起同樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

華山基金會北斗站長劉建中表示，華山基金會北斗天使站從民國98年起，開始在地服務，累積已服務過176位北斗鎮內失能、失智、失依弱勢長輩，對他們而言，每天最常做的，就是獨自一人在家中迎接漫漫長夜的到來，日復一日。華山希望藉由舉辦活動，讓孤老們願意一同走出來，更盼社會大眾與華山基金會一起關心厝邊的老人。



▲華山基金會北斗愛心天使站辦理九周年感恩茶會，邀請小朋友一起當慶生大使，和長輩一起同樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

華山基金會表示，每個人都會老，邀請大家支持「因為有您~送愛到家」服務和捐款，一起成為老寶貝的守護天使。