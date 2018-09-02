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中央社

蓮香樓租約期將滿 舊式酒樓情懷恐難續

中央社2018/09/02 14:53
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社香港2日綜合外電報導）在香港知名茶樓蓮香樓裡，飢腸轆轆的饕客圍在點心車阿姨身邊，急著挑選一道道蒸好的港點。隨著租約即將到期，蓮香樓恐得另起爐灶，盛載許多人回憶的一景一物將不復存在。

蓮香樓的傳統手工點心，包括叉燒包、蝦餃和馬來糕等，濃濃懷舊風情不僅深受香港人喜愛，也吸引好奇的觀光客前來嘗鮮。

佔地兩層的蓮香樓位於人潮熙來攘往的中環，許多道佳餚都在全球旅遊指南名列前茅，天天從上午6時營業至晚間10時。

饕客並肩坐在圓桌前，地上還擺著金屬痰盂，牆上掛著裝飾用鳥籠，還有用古老中國花碼數字寫著價格的菜單。

不過，蓮香樓負責人表示，儘管租約將於明年初到期，這棟建築物的所有人仍未與他們連繫、洽談新租約，而他們對其想法一無所知。

許多人擔心，蓮香樓將成為香港美食寶藏與城市對重建渴望相悖的最新例子。

持有這棟建築的資本策略地產有限公司（CSIProperties）說，公司不予置評。

香港媒體大肆報導蓮香樓可能搬遷，許多擔心餐廳熄燈的饕客說，他們會儘可能不斷回訪，以免蓮香樓到時真的關門。

80歲的退休人士葉先生說，如今更常造訪這家茶樓，品嘗他最喜歡的豬肝燒賣和剛沖泡好的茶。

吃點心配上一杯中國茶，即成香港人傳統的「飲茶」文化。

葉先生說：「每個禮拜來這裡喝杯中國茶，跟每個人打聲招呼，已經成了我的習慣。這裡的茶跟人都很特別。」

「每當看見這些工作人員，心裡都會覺得舒服。這裡就像家一樣。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070902

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