蓮香樓租約期將滿 舊式酒樓情懷恐難續

（中央社香港2日綜合外電報導）在香港知名茶樓蓮香樓裡，飢腸轆轆的饕客圍在點心車阿姨身邊，急著挑選一道道蒸好的港點。隨著租約即將到期，蓮香樓恐得另起爐灶，盛載許多人回憶的一景一物將不復存在。

蓮香樓的傳統手工點心，包括叉燒包、蝦餃和馬來糕等，濃濃懷舊風情不僅深受香港人喜愛，也吸引好奇的觀光客前來嘗鮮。

佔地兩層的蓮香樓位於人潮熙來攘往的中環，許多道佳餚都在全球旅遊指南名列前茅，天天從上午6時營業至晚間10時。

饕客並肩坐在圓桌前，地上還擺著金屬痰盂，牆上掛著裝飾用鳥籠，還有用古老中國花碼數字寫著價格的菜單。