帶肉品回國驗出非洲豬瘟 罰錢外恐法辦

記者電話訪問督導畜禽產業的農委會副主委黃金城，他說，全台目前豬隻在養量543萬頭，合計設備等產值超過新台幣1000億元以上，每天屠宰約2.2萬頭豬隻供應民眾飲食所需，迄今沒有疫苗可防疫、感染快、致死率100%的非洲豬瘟病毒萬一入境感染豬隻，茲事體大。

農委會主委林聰賢今天出席「台灣幸福柚」上市記者會，針對台灣遊客對於私帶中國肉品返國會重創養豬產業，他表示已設專案小組研議對策。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）中國大陸非洲豬瘟疫情蔓延，農委會今天表示，韓國已有旅客帶中國肉品返國驗出病毒，8月國內旅客私帶大陸肉品情事仍近300件，從中抽驗的24件若驗出病毒，要研議法辦。

他並說，中國大陸的非洲豬瘟疫情，已經令非疫區國的日本、韓國跟台灣十分警戒。數天前，韓國入境旅客所攜帶的中國大陸肉品，非洲豬瘟核酸檢驗呈現陽性，所幸這名遊客主動通報；而日本民情相對守法，還沒傳出類似案例。

黃金城強調，8月間，旅客私帶中國肉品入境情勢仍有近300件，顯示民眾警覺性低。農委會除了花錢請業者傳國際漫遊簡訊通知赴陸旅遊的遊客不要帶當地肉品返國；也將對後續仍違法私帶中國肉品入境的遊客，依「動物傳染病防治條例」規定，開罰最高額1.5萬元。

農委會防檢局副局長施泰華補充，如果是透過包裹郵寄，把疫區的肉製品寄到國內，一經發現就要移送法辦。雖然針對一般民眾所為，檢察官通常緩起訴或不起訴，也可能會處2萬到3萬元罰金不等，再交防檢局處理，行政罰鍰金額合計會開罰5萬元。

黃金城說，抽驗的24件肉品，若被驗出非洲豬瘟病毒，農委會要研議法辦，呼籲民眾不要觸法。

施泰華舉例，就防疫禽流感疫情重創家禽產業來說，曾有走私鳥類案件，不需驗出病毒，就被起訴判刑2年，而相關案件刑責都是1年以上，無法易科罰金。（編輯：陳怡璇）1070902