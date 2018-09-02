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神秘「幽靈船」消失9年現身緬甸　最後蹤跡在台灣海峽

編輯中心／綜合報導2018/09/02 15:15
▲緬甸漁民最近在仰光外海驚見一艘龐大且空無一人的神祕「幽靈船」。（圖／翻攝自仰光警方臉書 , 2018.9.2）
▲緬甸漁民最近在仰光外海驚見一艘龐大且空無一人的神祕「幽靈船」。（圖／翻攝自仰光警方臉書 , 2018.9.2）

緬甸漁民最近在仰光外海驚見一艘龐大且空無一人的神祕「幽靈船」，外界紛紛猜測其來歷，而經警方調查後發現，這艘船竟然已經憑空消失了整整 9 年，且最後發現的地點竟然是在台灣海峽附近。


緬甸漁民最近在仰光外海驚見一艘龐大且空無一人的神祕「幽靈船」。（圖／翻攝自仰光警方臉書 , 2018.9.2）

綜合外媒報導，緬甸仰光的漁民在日前發現了一艘擱淺的大型貨輪，其外型斑駁陳舊，散發出一股詭異感。漁民們趕忙通報警方，而仰光警方在 8 月 30 日派人上船檢查後發現，船上雖然有印尼國旗，但沒有任何的貨物，也沒有半個人影，處處都是生鏽的痕跡，顯然是荒廢已久。


緬甸漁民最近在仰光外海驚見一艘龐大且空無一人的神祕「幽靈船」。（圖／翻攝自仰光警方臉書 , 2018.9.2）

報導指出，經過緬甸海軍調查後證實，這艘「幽靈船」其實是一艘名為「Sam Ratulangi PB 1600」的印尼籍貨輪，建造於 2001 年，長度 177.35 公尺，最後出現的航行紀錄是在 2009 年 6 月，位置就在台灣海峽，靠近嘉義、台南一帶。


緬甸漁民最近在仰光外海驚見一艘龐大且空無一人的神祕「幽靈船」。（圖／翻攝自仰光警方臉書 , 2018.9.2）

但這艘船並非什麼「幽靈船」，由於船頭有鋼繩拖拉的痕跡，因此緬甸海軍懷疑，很有可能是有船隻要把它拖往他處。事後果真在附近海域發現了一艘拖曳船，經質問後確認，本來拖曳船是要將此船隻拖往孟加拉去解體，不過途中遭遇惡劣天氣，導致鋼繩斷裂，才會決定棄船潛逃。

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台男打工度假錢花光　住澳洲機場

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