外籍夫妻愛上新竹 定居創業分享家鄉美食

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）來自泰國與越南的阮明文、阮氏梅夫婦，在新竹市定居超過10年，除在新竹科學園區工作，還創業「越泰料理」，阮明文甚至和朋友合開泰拳館，2人開心說：「新竹是我們的家。」

來自泰國的阮明文、越南的阮氏梅，都已在新竹市定居超過10年，2006年因工作緣故，兩人在新竹市某玻璃公司結識，交往4年後，於2010年步入婚姻，一起成為新竹市新移民。

阮明文、阮氏梅表示，他們除白天在新竹科學園區工作外，下班後還自行創業「越泰料理」，阮明文甚至與朋友合夥開泰拳館，身兼教練一職，是標準的「斜槓族」。