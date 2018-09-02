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中央社

外籍夫妻愛上新竹 定居創業分享家鄉美食

中央社2018/09/02 15:17
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）來自泰國與越南的阮明文、阮氏梅夫婦，在新竹市定居超過10年，除在新竹科學園區工作，還創業「越泰料理」，阮明文甚至和朋友合開泰拳館，2人開心說：「新竹是我們的家。」

來自泰國的阮明文、越南的阮氏梅，都已在新竹市定居超過10年，2006年因工作緣故，兩人在新竹市某玻璃公司結識，交往4年後，於2010年步入婚姻，一起成為新竹市新移民。

阮明文、阮氏梅表示，他們除白天在新竹科學園區工作外，下班後還自行創業「越泰料理」，阮明文甚至與朋友合夥開泰拳館，身兼教練一職，是標準的「斜槓族」。

阮明文表示，到異鄉生活會遇到不少挫折，幸好有善良的新竹市民，協助度過許多難關，且新竹市不僅天災少、生活機能方便，景點也不少，假日有許多休憩選擇。

阮氏梅說，以前新竹市很多荒地，近年改變很多，不只建置成公園，鄰近海邊的南寮漁港也煥然一新，整個城市變得越來越進步，也感受得到溫暖，直呼：「很想一直住在這裡，成為新竹人。」

另外一名來自中美洲宏都拉斯的妮妮表示，在新竹市生活已近3年，感受新竹人的活力與熱情，結交不少知心好友，最近投入網路創業，結合烹飪興趣，自創糕點網路店鋪，喜歡新竹市的她總跟大家說：「我的家在新竹市。」

新竹市長林智堅說，「2018新竹生活節」邁入第4屆，1、2日在關新公園舉行的「國際日」，嚴選40攤異國市集，讓民眾認識世界各國文化；此外，15、16日在舊城區登場的「漫步護城河」活動，同樣也有表演與市集，邀民眾漫步在護城河畔，享受愜意假日午後時光。（編輯：梁君棣）1070902

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