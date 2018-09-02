〈觀察〉面板雙虎尬Mini LED 發動技術的革命

面板廠獲利向來深受景氣及市場供需狀況的影響，景氣好，價格上漲時，當然會賺錢，但是一旦景氣反轉，價格下跌，則又會陷入虧損困境，景氣循環有漲有跌，加上中國面板廠大舉擴充產能，加重供需失衡壓力，要怎麼克服都是台灣面板廠無法避免的課題。

韓國、中國面板廠積極擴建 OLED 面板產能，台廠卻興趣缺缺，面板雙虎在 Touch Taiwan 展會上大尬 Mini LED 技術，與 OLED 相抗衡，友達 (2409-TW) 強調，Mini LED、Micro LED 都是未來重要的商機所在，群創 (3481-TW) 更是嗆聲要用 Mini LED 把 OLED 給 KO 掉，現在是一場革命的開始。

除產能壓力外，韓國及中國面板廠也建構 OLED 產能，台廠則是不參與這部分的產能投資，僅用現有的技術及產能來發展利基產品，同時把研發的重心放在下世代技術的 Mini LED 及 Micro LED 上，考量台灣供應鏈的完整及在 LCD、LED 的技術優勢，面板雙虎都對 Mini LED 及 Micro LED 的發展寄予厚望。

友達董事長彭双浪指出，Mini LED 的成本比 OLED 低，OLED 的優點是高對比勝過 LCD，但是未來當 Mini LED 可以做的更好，且成本更低時，OLED 將不再具有優勢。

群創執行副總丁景隆更是強調，技術是命脈， miniLED 的進展很多，年底前推出公共顯示器 (PID-LED 拼接大屏) 是一場革命的開始，明年 65 吋 AM MiniLED 8K 大電視將上市；AM miniLED 除了要取代 OLED，未來的 5-10 年甚至將挑戰 LCD，面對新技術的發展，群創不迴避，也要革自己的命。

不拚 OLED 投資，面板雙虎鴨子划水積極轉進 Mini LED、Micro LED，面對面板產業激烈競爭，要用技術優勢打出新天地。