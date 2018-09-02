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中央社

不滿孩子被迫轉私校 湖南600名家長與警對峙

中央社2018/09/02 15:24
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海2日電）昨天是中國大陸多地開學日，湖南省萊陽市卻有一群家長，為了孩子的入學問題上街抗議。當晚有600多人聚集在當地公安局門前與警方對峙，結果至少15人被帶離、46人被抓。

有關萊陽家長抗爭的相關消息，網路上不斷在刪文，只留下警方發布的說法。

據網路上還能看到的一些說法，事件起因是萊陽教育局將公立學校5、6年級生分流到私立學校。然而，私校的學費高出原本公立學校甚多，而且私校的教室及宿舍內甲醛超標。

許多家長因而在1日到市政府前請願，結果有數人被公安抓捕，家長們於是前往公安局門口要求放人，又遭警力鎮壓。

綜合網路上的影片及萊陽警方2日發布的消息，一些學生家長因對大班額化解分流方案及相關工作不滿意，先後聚集到萊陽城區6所學校、市委和部分路段，拉布條聚集造成道路堵塞。

由於家長們拒不離開，警方第一次強行帶離5人，然後又強行帶離10人。1日晚間10時45分，公安局大門口陸續聚集600多人，與現場處置的公安民警對峙，並發生扔磚頭、啤酒瓶等狀況。

警方表示，抓獲46名帶頭衝撞公安機關的人員。經初步核實，「僅有1人為學生家長，其餘人員均為社會閒散人員」。萊陽警方稱，這是一起「聚眾衝擊國家機關案件」。（編輯：林克倫）1070902

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