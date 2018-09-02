不滿孩子被迫轉私校 湖南600名家長與警對峙

（中央社記者張淑伶上海2日電）昨天是中國大陸多地開學日，湖南省萊陽市卻有一群家長，為了孩子的入學問題上街抗議。當晚有600多人聚集在當地公安局門前與警方對峙，結果至少15人被帶離、46人被抓。

有關萊陽家長抗爭的相關消息，網路上不斷在刪文，只留下警方發布的說法。

據網路上還能看到的一些說法，事件起因是萊陽教育局將公立學校5、6年級生分流到私立學校。然而，私校的學費高出原本公立學校甚多，而且私校的教室及宿舍內甲醛超標。

許多家長因而在1日到市政府前請願，結果有數人被公安抓捕，家長們於是前往公安局門口要求放人，又遭警力鎮壓。