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中央社

蘋果新機9/12發表 5大看點一次掌握

中央社2018/09/02 15:25
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北2日電）蘋果(Apple)將於美國時間9月12日發表新一代iPhone，市場預估3款iPhone將亮相，金色等新色將是亮點，傳聞首賣時間為21日。蘋果新機開賣也將挹注台灣蘋果供應鏈業績表現。

1.蘋果新iPhone發表會時間

蘋果日前發出邀請函，宣布將於美國時間9月12日上午10時在加州古柏迪諾（Cupertino）總部賈伯斯大會堂（Steve Jobs Theater）舉行一年一度秋季發表會。

由於邀請函圖樣有金色光圈，引發社群媒體臆測，蘋果將發表金色款iPhone X後繼機型，去年推出的iPhone X 有銀色和太空灰。另有網友猜測，蘋果無線充電板可望亮相。

外界預期，蘋果將推出3款新iPhone，也可能會推出新款Apple Watch或是升級版iPad Pro平板電腦。

2.三款新iPhone亮點

市場預期，蘋果可能推出6.5吋、5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中，2款新OLED版iPhone傳命名為iPhone XS，並新推金色款式，而6.1吋LCD版iPhone是出貨主力，預估占今年下半年3款新iPhone出貨比重可達約50%。

關注3款新iPhone的亮點，市場預期，今年3款新iPhone預估都將具備「瀏海」全螢幕設計、TrueDepth相機、臉部辨識Face ID、快速充電以及無線充電功能。6.1吋版可能內建容量3GB的RAM記憶體，另兩款內建4GB容量記憶體。

日本科技網站Mac Otakara日前引述供應鏈消息人士預期，蘋果新款6.1吋LCD版iPhone，機殼色系可能有白色、黑色、閃亮黃、明亮橘、電子藍、褐灰色以及金色等多種選擇。

3.蘋果新iPhone何時開賣

國外科技網站MacRumors日前就引述德國媒體報導，今年新款iPhone預購作業將在9月14日開始，可能在9月21日開賣新iPhone。

由於台灣近幾代iPhone皆列入首波開賣國家，今年台灣果粉有望在9月底前入手新iPhone。

4.蘋果新iPhone售價

根據全球市場研究機構TrendForce報告指出，回顧去年iPhone 3款新機(iPhone 8, iPhone 8 Plus,iPhone X)銷售表現，受時程延遲及高售價影響，銷售低於預期。

TrendForce認為，蘋果必須有所調整iPhone售價才能迎戰來勢洶洶的Android大軍。而蘋果為創造iPhone定價空間，近期也傳出重新檢視供應鏈成本。

TrendForce分析3款新機可能的定價區間， 6.1吋LCD款售價將接近去年推出的入門款iPhone 8，起跳價約落在699至749美元附近。

而5.8吋的OLED款iPhone則預料將以iPhone X為基準下調售價至899至949美元起跳，由於產品的高度相似性，也意味著蘋果必須提早終結生產iPhone X。

6.5吋AMOLED款則為3款中的高階款，起跳價考量到消費者購買意願，將守住1000美元的大關，預估價格將持平999美元機率高。

5.台灣供應鏈喜迎拉貨潮

蘋果籌備新機，台廠供應鏈喜迎拉貨潮，分析師預估，3款新iPhone都將採用蘋果自家設計、台積電代工的A12處理器。

歐系外資則指出，鴻海可能在9月開始量產2款OLED版iPhone，未來12個月組裝訂單占比可達95%。LCD版iPhone量產時間可能從10月開始，和碩將是主要組裝供應商。

看好蘋果供應鏈表現，美系外資先前出具報告，給予6檔台灣個股「加碼」評等，包括零組件廠大立光、穩懋、頎邦、可成、台郡，以及代工廠和碩。（編輯：林淑媛）1070902

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