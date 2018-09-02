德國移民政策緊張 正反雙方齊上街頭

（中央社德國肯尼茨1日綜合外電報導）在一名德國男子據傳遭外國人持刀殺害掀起一波種族暴力後，數千名支持與反對總理梅克爾移民政策的群眾，今天在德國東部城市肯尼茨（Chemnitz）發動遊行。
儘管傍晚能明顯感受到緊張氣氛，但相關集會最終以和平收場；警方估計，約有8000人參加遊行。
極右派示威者高舉凶殺案死者的巨幅肖像，指控是尋求移民庇護者所為，有人揮舞德國國旗，高喊「梅克爾應下台」。
另一邊，反法西斯主義的遊行者則揮舞寫有「以愛心取代仇恨」的標語。
本週稍早曾出現警方人力遠低於街頭聚集的數千名新納粹主義者、足球流氓與極端主義者的情況後，警方這次因應遊行，則從全國各地調集警力重兵增援。
一名35歲的德國木匠疑遭外來移民刺殺身亡，警方逮捕一名疑為敘利亞的犯嫌及一名伊拉克籍示威者後，引發8月26、27日傍晚的街頭暴力。
當時在警方逮完2人後，群眾在街頭隨機攻擊他們認為是外國人的人，包括一名阿富汗人、一名敘利亞與一名保加利亞人。
警方估計，今天的示威遊行約有4500人是極右派支持者，來自像是「德國另類選擇黨」（AfD）、反伊斯蘭的「歐洲愛國者抵制西方伊斯蘭化」等團體。
參加遊行者另有3500名是支持梅克爾移民政策者。在梅克爾的政策下，自2015年至今已經有超過100萬名移民與難民進入德國。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1070902