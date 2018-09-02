德國移民政策緊張 正反雙方齊上街頭

（中央社德國肯尼茨1日綜合外電報導）在一名德國男子據傳遭外國人持刀殺害掀起一波種族暴力後，數千名支持與反對總理梅克爾移民政策的群眾，今天在德國東部城市肯尼茨（Chemnitz）發動遊行。

儘管傍晚能明顯感受到緊張氣氛，但相關集會最終以和平收場；警方估計，約有8000人參加遊行。

極右派示威者高舉凶殺案死者的巨幅肖像，指控是尋求移民庇護者所為，有人揮舞德國國旗，高喊「梅克爾應下台」。

另一邊，反法西斯主義的遊行者則揮舞寫有「以愛心取代仇恨」的標語。

本週稍早曾出現警方人力遠低於街頭聚集的數千名新納粹主義者、足球流氓與極端主義者的情況後，警方這次因應遊行，則從全國各地調集警力重兵增援。