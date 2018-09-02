對陳學聖寄予厚望　馬英九三度桃園掃街

前總統馬英九今(2)日再度來到桃園，陪同國民黨市長參選人陳學聖前往八德區大湳市場掃街拜票，由於八德的陸光四村是國民黨的大票倉，今天馬英九所到之處，都擠滿要和他握手拍照的人潮。馬英九表示，民進黨執政下的台灣，民眾怨聲載道，國民黨不能不反應出這種現況，他也強調，陳學聖在這段期間聲勢持續上漲，「我們 (國民黨) 對他 (陳學聖) 寄予厚望。」



▲陳學聖跟在馬前總統後面，也積極地向市場的民眾尋求支持。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.02）

馬英九似乎對桃園特別鍾愛，繼上月12日到桃園中壢平鎮地區忠貞市場，18日到桃園區南門市場之後，今天是他第三度造訪桃園為陳學聖站台。一行人照例先在市場邊的米干店用餐，今天是周日，大湳市場內滿滿的買菜人潮，聽聞馬英九陪同陳學聖掃街拜票，逛街民眾個個興奮不已，拿出手機要求與馬英九及陳學聖合影留念，其中還有媽媽和奶奶抱著一對雙胞胎女兒，頂著大太陽，等在路邊和馬英九合照，最後也如願。



▲這對雙胞胎姊妹也在媽媽和奶奶的堅持下，終於等到馬英九和她們合影。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.02）

馬英九受訪時被問到近期密集到桃園輔選，怎麼看待桃園市選情，馬英九表示：「桃園地區的好朋友，支持國民黨的還是蠻多的，我們來的目的就是喚起桃園鄉親繼續對國民黨的支持，尤其是現在的情況看來，我們是有機會的。」



▲一位來自西藏的婦女和馬英九短暫握手話家常。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.02）

馬英九結束大湳市場掃街拜票行程後，隨即驅車前往平鎮區，下午前往平鎮區建安宮參拜開漳聖王祈福，並出席桃園市平鎮區女青年會專題演講，及前往平鎮區市議員參選人陳萬得的競選總部站台輔選。



▲馬英九掃街拜票，少不了許多婆婆媽媽的粉絲前來和他握手合照。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.02）