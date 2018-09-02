NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈九三軍人節前夕　蔡英文探望秦良丰光良大搞「一夜情」　她狂發好人卡數位套餐$1099滿足全家人的需求
地方

彰化縣唯一　緊鄰消防分隊體能訓練場正式啟用

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/02 17:23
▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)
▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場2日正式啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員、義消若訓練時接獲任務，可快速返回隊部著裝，駕車出勤救災、救護。


▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

消防局第三大隊埔心分隊體能訓練經埔心鄉公所出地、彰化縣政府編列預算，由彰化縣長魏明谷開球啟用。場地緊鄰埔心分隊，除可供隊員打籃球、訓練體能，由於土地為鄉公所擁有，一般民眾也可使用。


▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

魏明谷表示，消防人員往往礙於救災出勤的時效性，在進行體能訓練時，無法離隊部太遠，是許多消防分隊共同的難題，彰化縣消防局編制31支消防分隊，僅部分有公用或專屬籃球場，且與隊部各有遠、近距離，縣內首座緊鄰分隊體能訓練場地啟用，有利快速出勤。


▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

彰化縣消防局長李永福指出，消防人員礙於救災出勤時效，進行體能訓練時，無法離隊部太遠，是許多消防分隊共同的難題。消防人員備勤時間長，且任務需耗費大量體力與精神，尤其執行危險環境的生命救援任務時，更需戰戰兢兢、全神貫注，不容許些微誤差，感謝縣長魏明谷全力支持，才能順利建造如此健全的訓練場地。


▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

關鍵字籃球場體能訓練消防壓力抒發救護
高市岡山「開心幸福學堂」　今揭牌徐國勇訪視雲林　開票日籲警勿勞累

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan