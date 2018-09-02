彰化縣唯一　緊鄰消防分隊體能訓練場正式啟用

▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場2日正式啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員、義消若訓練時接獲任務，可快速返回隊部著裝，駕車出勤救災、救護。

消防局第三大隊埔心分隊體能訓練經埔心鄉公所出地、彰化縣政府編列預算，由彰化縣長魏明谷開球啟用。場地緊鄰埔心分隊，除可供隊員打籃球、訓練體能，由於土地為鄉公所擁有，一般民眾也可使用。



▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

魏明谷表示，消防人員往往礙於救災出勤的時效性，在進行體能訓練時，無法離隊部太遠，是許多消防分隊共同的難題，彰化縣消防局編制31支消防分隊，僅部分有公用或專屬籃球場，且與隊部各有遠、近距離，縣內首座緊鄰分隊體能訓練場地啟用，有利快速出勤。



▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

彰化縣消防局長李永福指出，消防人員礙於救災出勤時效，進行體能訓練時，無法離隊部太遠，是許多消防分隊共同的難題。消防人員備勤時間長，且任務需耗費大量體力與精神，尤其執行危險環境的生命救援任務時，更需戰戰兢兢、全神貫注，不容許些微誤差，感謝縣長魏明谷全力支持，才能順利建造如此健全的訓練場地。



▲彰化縣消防局埔心分隊體能訓練暨籃球場啟用，是全縣首座與消防分隊緊鄰的訓練場地，消防人員體能訓練及壓力抒發，獲得兩兼顧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)