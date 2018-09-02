盧秀燕連續指控林佳龍賄選　卓冠廷：唾棄抹黑低劣行為

國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊幾乎每日指控市長林佳龍涉嫌賄選，今(2) 日又透過發言人團隊批評蔡英文總統為林助選，根本是包庇賄選，呼籲人民做司法後盾。台中市政府新聞局長卓冠廷重申，林市長與團隊會打一場正向的選戰，林市長並沒有為選舉送禮或請客，遺憾盧陣營仍持續惡意扭曲事實，反譏「請客送禮綁樁」是國民黨的常態慣例，但不要因自己很習慣這種做法，所以期盼盧陣營回到市政討論，不要以為只靠抹黑，就能獲得選民認同。

盧秀燕陣營表示，日前林佳龍參加台中梨山地區選舉造勢餐會，涉嫌免費招待選民，現場揮舞著「連任」戰旗，且拜託選民支持連任，這種餐會已構成直接的對價關係，呼籲檢調立即介入偵辦。

盧秀燕團隊發言人沈佑龍表示，蔡英文總統也曾表示，希望偵辦與查明林佳龍賄選案以淨化選風，反倒昨(1)日還跑來台中為林佳龍助選，簡直是包庇賄選。

盧秀燕發言團隊痛批，林佳龍不但用龐大的行政資源打壓挑戰者，還用這種涉及賄選的奧步來拉抬自己，林佳龍選情緊繃到用如此無恥違法的手段，呼籲林佳龍市長應即刻依循正軌選舉，呼籲市民朋友一起抓賄選。

卓冠廷痛批，請客送禮綁樁是國民黨的常態慣例，但不要因自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣；更可笑的是，盧秀燕競選團隊某發言人先前還被民眾發現到民進黨內部選務活動偷錄音，但盧卻一再放縱團隊胡亂指控，簡直荒唐至極。

卓冠廷也呼籲，盧陣營不要因選情告急，就開始亂噴口水、混淆大眾視聽，這絕非選舉與市民之福。

尤其，盧秀燕自選戰開始以來，市民迄今未見到她提出具體的政見，只有對林市長還有市政不斷的抹黑，期盼她早日回到選舉正軌，以政見和理念來爭取支持，而非負面選舉。年底台中選舉這一仗，除關係台中能否持續進步，相信民眾會唾棄這種抹黑文化，要抹黑的人，大家讓她留在原地，台中要繼續大步向前進。