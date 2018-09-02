8月豪雨不影響文旦品質 產量還增一成

林聰賢並說，文旦通常在白露採收，今年是9月8日，但是8月下旬豪雨的關係，中南部產區怕會淹水而提早採收，不過全國總產量增加，供應無虞，品質也佳。大果預計加工2000公噸，外銷則是2500公噸。胡忠一說，迄今已外銷近1900公噸，會全數完成外銷。

（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會主委林聰賢表示，8月23日起中南部豪雨，不過今年文旦品質沒受到太大影響，總產量還成長一成，將外銷2500公噸、加工2000公噸，產銷穩定、質量無虞，民眾可多多享用。

與會的農委會台南區農業改良場作物改良課副研究員張汶肇說，挑文旦有三要訣，首先外皮要黃綠、油亮、細緻，此外形狀是勻稱的短三角形，最後，手托起時要有沉重感。文旦富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸與礦物質等，可把握產期多多享用。

不過今年有的產區淹水，現場銷售攤位的麻豆文旦農民告訴中央社記者，大部分果農在下大雨前就開始搶收了，就怕淹水後吸收過多水份，會影響甜度，水份過多而落果的文旦很快就會爛掉，不比正常採收的文旦可放1、2個月。

果農建議民眾，若不想買到淹水後才採收的文旦，手托起的沉重感不要太重；而且老欉的文旦反而比較小顆，皮有點乾，摸起來較粗。

現場文旦每台斤從新台幣80到120元不等。產區禮盒裝的10台斤重，依據等級從600元起跳，最高1200元，今年未漲價。（編輯：陳怡璇）1070902