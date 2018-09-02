音樂人林強加入台中花博團隊　詮釋生態精神

林強表示，發現館分為里山石虎、生態廊道、海河交界等8個空間，每個空間分別由不同年輕人創作，展現各自特色，作曲過程中透過與年輕創作者交流，找出他們的創作精神，融入曲子當中，以展現各展區的核心精神。

台中市政府為讓民眾體會由綠能建材建置而成的花博后里森林園區「發現館」的環保內涵，邀請到金曲、金馬獎得主林強擔任發現館音樂創作者。林強表示，「音樂是無形的表達者」，他將運用曲子串起年輕人的創意，和遊客的聽覺感受，傳遞場館的自然生態理念。



▲發現館建築區分為8個空間，觀眾依循海拔的情境轉換，仿若觀賞一部電影的起承轉合。（圖／台中市政府新聞局提供 , 2018.9.2)

「音樂只是氛圍營造」，林強強調，音樂是配角，襯托每個展區的創作理念。他舉例，館內有一區的自然特色較為夢幻，當踏入展區時，可感受現實與虛幻的交界，讓人似乎存在於現實，卻又抽離現實，此時，音樂就要協助營造現實與夢境並存的狀態，傳遞創作者想表達的氛圍，也讓觀眾隨著樂音融入場館的建築特色與創作理念。

林強也分享作曲的靈感，生活是最基本的創作養分，因為他出生於農家，因此深知自然環境的樂音，希望運用自身的經歷與價值，融合創作者理念，並挹注年輕人創意，期盼讓參觀花博發現館的遊客，不僅看見花卉之美，也一同愛護生態、珍惜生命。

市府表示，發現館建築區分為8個空間，觀眾依循海拔的情境轉換，仿若觀賞一部電影的起承轉合，提供觀眾全感體驗空間，因此音樂也是其中重要的感官元素，希望透過音樂詮釋台中花博的空間故事。