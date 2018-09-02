NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈《延禧攻略》玉壺返台做公益徐國勇訪視雲林　開票日籲警勿勞累數位套餐$1099滿足全家人的需求
中央社

受少子化衝擊 北市私立高中職想調漲學雜費

中央社2018/09/02 16:06
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北2日電）受少子化衝擊，部分私立高中職反映調漲學雜費，打破既有天花板；教育局長曾燦金說，他支持彈性收費，初步先刪除學雜費下限，上限部分，由各校提出合理計算公式，最快明年實施。

教育局資料顯示，台北市私校現行收費分標準收費、彈性收費與開放收費3種，彈性收費為私校訂出學雜費上下限，學校在區間內收費，國小上限為新台幣5萬5226元，國中5萬7764元，高中職下限為1萬6020元，上限為4萬9756元。

開放收費則是私校依私校法第57條收費，若評鑑優良可不受政府規定，自行決定學雜費多寡。

曾燦金表示，訂定下限沒意義，初步會先刪除私立高中職收費下限，至於上限部分，將由私校代表先提出合理計算公式，最快明年實施。

由於目前台北市私立高中職有半數採彈性收費，且多數接近4萬9756元的天花板，如延平高中、復興實中普通班、衛理女中、奎山實驗高中收4萬9756元，再興高中、達人女中收4萬9750元。

受少子化影響，學校招生不如預期，加上經營成本提高，部分私校校長在日前中學校長會議上反映調漲學雜費，突破天花板限制，私立大同高中校長陳火炎直言，校內老師的薪水、退休金等都是私校自行負擔，壓力非常大，就算現在沒申請，將來也要申請。

私立泰北高中校長陳建佑表示，泰北前2個學年度已申請調漲，一年調漲5000元、一年調漲6000元，共調漲1萬1000元，他坦言，調高學雜費的風險很大，只是若不調漲，真的會撐不下去，先調漲，則是有機會可改善教學品質。

曾燦金說，價值大於價格，品質大於收費，辦學應是品質優先，私校本身有自主性發展與公共性，也須考量到孩子的利益，不過，多數國中小收費上限已超過5萬元，高中職上限未達5萬元，確實可再提高。

他表示，在少子化趨勢不可逆情形下，私校轉型發展與類科調整也是必然之路，目前教育局編列的私校補助款包括補助私校「喘息」空間與時間，私校可休息1年不對外招生，想想下一步要怎麼走。

根據台北市教育局統計，北市私立高中的學生人數從102學年度的1萬6326人，逐年下降到106學年度的1萬2009人；同期間，高職學生人數也從2萬7249人，逐年下降到2萬1179人。（編輯：李錫璋）1070902

宜蘭南澳3人落水 消防海巡搜救丁守中：內湖交通3年多未改...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan