受少子化衝擊 北市私立高中職想調漲學雜費

（中央社記者梁珮綺台北2日電）受少子化衝擊，部分私立高中職反映調漲學雜費，打破既有天花板；教育局長曾燦金說，他支持彈性收費，初步先刪除學雜費下限，上限部分，由各校提出合理計算公式，最快明年實施。

曾燦金表示，訂定下限沒意義，初步會先刪除私立高中職收費下限，至於上限部分，將由私校代表先提出合理計算公式，最快明年實施。

由於目前台北市私立高中職有半數採彈性收費，且多數接近4萬9756元的天花板，如延平高中、復興實中普通班、衛理女中、奎山實驗高中收4萬9756元，再興高中、達人女中收4萬9750元。

受少子化影響，學校招生不如預期，加上經營成本提高，部分私校校長在日前中學校長會議上反映調漲學雜費，突破天花板限制，私立大同高中校長陳火炎直言，校內老師的薪水、退休金等都是私校自行負擔，壓力非常大，就算現在沒申請，將來也要申請。

私立泰北高中校長陳建佑表示，泰北前2個學年度已申請調漲，一年調漲5000元、一年調漲6000元，共調漲1萬1000元，他坦言，調高學雜費的風險很大，只是若不調漲，真的會撐不下去，先調漲，則是有機會可改善教學品質。

曾燦金說，價值大於價格，品質大於收費，辦學應是品質優先，私校本身有自主性發展與公共性，也須考量到孩子的利益，不過，多數國中小收費上限已超過5萬元，高中職上限未達5萬元，確實可再提高。

他表示，在少子化趨勢不可逆情形下，私校轉型發展與類科調整也是必然之路，目前教育局編列的私校補助款包括補助私校「喘息」空間與時間，私校可休息1年不對外招生，想想下一步要怎麼走。

根據台北市教育局統計，北市私立高中的學生人數從102學年度的1萬6326人，逐年下降到106學年度的1萬2009人；同期間，高職學生人數也從2萬7249人，逐年下降到2萬1179人。（編輯：李錫璋）1070902