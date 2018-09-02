丁守中：內湖交通3年多未改善 換有能力的人做

（中央社記者黃麗芸台北2日電）內湖交通問題紛擾不休。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，台北市長柯文哲以前說上任3個月就要解決，但迄今已3年多了仍未改善，那就下台，讓有能力的他來做。

丁守中下午出席「祭典終章，狂五夏祭頒獎記者會」，媒體會前聯訪詢問如何看前總統馬英九日前談到他擔任台北市長時已推動內湖科技園區，但交通卻一直沒改善；柯文哲今天回應說，內湖不是交通問題，是都市計畫失敗。

對此，丁守中表示，柯文哲以前說上任3個月就要解決內湖交通問題，但現在都上任3年多了，迄今都無法解決內湖交通問題，那就讓有能力的他來做。