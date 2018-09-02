全國教育力調查　台中市亞軍　創新居全國第一

「親子天下」雜誌今(2)日公布2018年全國各縣市教育力調查結果，台中市在46個指標中有10個指標全國第1，包含行政減量及教育創新指標，總排名是全國第2，僅次於台北市，顯示台中市對於教學力的提升有顯著成效，受專家肯定。
台中市教育局長彭富源表示，台中市政府積極推動行政減量，減少無關作業，讓老師把心力都投注在教學與備課上。具體策略包括：減少學校評鑑項目、由教育局過濾把關，減少與教學無關公文案件；另外，設置22個偏鄉行動視訊會議室，以減少偏鄉學校教師參與會議研習路程往返不便與浪費時間。
此外，台中市在因應「108新課綱推動增能計畫」及「鼓勵教師教學創新與精進指標」成績也都是全國最高。彭富源表示「翻轉教育現場，必須先翻轉行政思維」，台中市自105年起推動由下而上、行政簡化「教師揪團共學計畫」，讓老師能自主揪團規畫自主研習活動，並積極鼓勵教師及校長專業社群運作。
教育局指出，「教師揪團共學計畫」共挹注1000萬元，補助685個教師社群、22個跨校共備社群，及20個校長課程領導社群。也支持創新教師辦理各式創新教學工作坊，翻轉教學新思維，如「Edu-Buffet」、「夢N」、「數學夢想家」、「DFC」、「PBL」、「數學咖啡館」表達力跨領域課程社群，並打造跨校社群共備空間，透過「溫馨情境營造」提升教師專業對話與創新研究氛圍。
教育局表示，近3年來台中市的教育預算逐年增長，逾4成預算投資在教育上，包括調整師生比、新建或整修圖書館、操場、更新塑膠遊具為共融式遊具等。