全國教育力調查　台中市亞軍　創新居全國第一

「親子天下」雜誌今(2)日公布2018年全國各縣市教育力調查結果，台中市在46個指標中有10個指標全國第1，包含行政減量及教育創新指標，總排名是全國第2，僅次於台北市，顯示台中市對於教學力的提升有顯著成效，受專家肯定。

台中市教育局長彭富源表示，台中市政府積極推動行政減量，減少無關作業，讓老師把心力都投注在教學與備課上。具體策略包括：減少學校評鑑項目、由教育局過濾把關，減少與教學無關公文案件；另外，設置22個偏鄉行動視訊會議室，以減少偏鄉學校教師參與會議研習路程往返不便與浪費時間。