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中央社

聯合國公海保育公約談判 本週啟動

中央社2018/09/02 16:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社聯合國總部2日綜合外電報導）聯合國成員4日將就2020年簽署公海保育公約議題，展開萬眾企盼已久的談判。這項公約所監管的公海共占地表半數面積，而公海所受的環境保護卻不足。

聯合國計畫在2年內召開4次談判會議，每次議期持續2週，希望制定的公約能保護海洋生物多樣性，並避免進一步掠奪海洋資源。

巴黎智庫永續發展暨國際關係研究所（Instituteof Sustainable Development and InternationalRelations, Iddri）的海洋與海岸事務最高主管羅切特（Julien Rochette）表示：「談判會涉及超越國家管轄範圍的空間，以及不屬於任何特定國家區域的問題。」

他接著表示，談判焦點將在於「公海和國際海洋水域區，約占地表46%的面積」。

聯合國1982年通過海洋法公約（Convention onthe Law of the Sea），但並未對公海設定任何限制。

海洋法公約指出：「所有國家在公海均享有傳統的航行、飛越上空、科學研究和捕魚自由。」

海洋法公約在1994年生效，但美國並未簽署。

此後，海運航線大幅擴展，而不論是捕魚或採礦，開發深海資源也引起各方高度興趣

公海保育公約的談判焦點，將是在公海劃設保護區、強化海洋資源與技術分享，以及環境影響研究。

日本、冰島和挪威等允許捕鯨國家，因為擔心捕鯨活動受到過度嚴格的限制，對公約的態度預料會比他國謹慎。

羅切特表示，美國也會相當謹慎，「因為他們反對對一般海洋資源進行任何監管，而且他們並未批准聯合國海洋法公約」。

「俄羅斯長久以來也拖拖拉拉。」（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070902

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