高雄市岡山「開心幸福學堂」　正式揭牌啟用

高雄市岡山區協榮社區發展協會靠近岡山空軍基地，是一個具有農民、軍人、上班族與新住民的多元社區，長輩彼此間顯少互動，黃貴敏理事察覺，社區內較少提供長輩休閒學習之處，首先成立「樂齡學苑」，並在「樂齡學苑」的基礎上，於107年7月開始籌備成立社區照顧關懷據點，透過志工們積極的關懷訪視、挨家挨戶逐一關心長輩，並在社會局輔導團隊協助下成立「開心幸福學堂」。

高雄市岡山區協榮社區發展協會成立的岡山區第10個社區照顧關懷據點「開心幸福學堂」正式揭牌成立。長輩們展現不老精神，開心地舞出苦練許久的成果，迎接貴賓的蒞臨，理事長黃貴敏表示，「開心幸福學堂」的籌組，從無到有真是備極艱辛，在志工團隊們無私的付出下，社區民眾對於關懷據點的設立更加支持與肯定。

自關懷據點開辦以來，已招募16位志工，並在志工不斷的宣傳下，已有30位長輩參與據點課程。在據點中，有位徐姓長輩有服用高血壓藥物習慣，但常覺服藥後，身體昏沉且整天不適，經由志工協助量血壓後，發現徐姓長輩血壓有異常現象，與徐姓長輩討論其用藥習慣後才知悉，長輩因重複用藥，而導致血壓偏低，透過志工們正確用藥指導後，徐姓長輩身體狀況開始恢復正常，人也變得開朗了，與家人及長輩間的互動頻率也變多，家屬非常感激據點的協助。

另有兩位90歲王姓長輩及91歲李姓長輩，以往在家，常躺在床上不願起身，即使起床用餐後沒多久，又會於電視前打瞌睡，但自從參加據點課程後，長輩間互動，亦認識很多新朋友，現在每天都期待上課日到來，永遠都是據點上課時第一及第二個最早到的，也常跟志工們表達，期待每周二、四能和同學一起運動、共餐、話家常。

社會局長姚雨靜表示，目前高雄市共有255個社區照顧關懷據點，讓長輩在據點裡互相交流敘舊，提供學習才藝、運動的機會，也讓大家過得很健康、增添生活樂趣，落實在地老化與老人的照顧服務工作，一直是高雄的社會福利政策，藉由社區支持系統讓長輩能獲得照顧，讓長輩感受到參與據點是件幸福的事，也間接讓負擔照顧的家屬有喘息的空間，歡迎社區夥伴一起加入關懷長輩的行列。



