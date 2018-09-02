未來2個月電力預測 黃燈一路亮至11月

（中央社記者潘姿羽台北2日電）據台電最新公布的未來2個月電力供需預測，9月中旬至11月上旬，備轉容量率均達6%以上，一路亮出黃燈；台電表示，已逐漸脫離夏季用電高峰，但近年氣候變化大，台電仍會謹慎以對。

今年夏季用電量屢創新高，8月1日尖峰用電量更高達3735.1萬瓩，刷新全台歷史用電量最高紀錄；台電發言人徐造華表示，用電高峰一般指的是7、8月，因為正值夏季、天氣炎熱，大家一進室內就想要開冷氣，現在已經到了9月，逐漸脫離用電高峰，供電壓力相對減輕，未來2個月備轉容量燈號也穩定亮出黃燈。