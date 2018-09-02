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中央社

未來2個月電力預測 黃燈一路亮至11月

中央社2018/09/02 16:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）據台電最新公布的未來2個月電力供需預測，9月中旬至11月上旬，備轉容量率均達6%以上，一路亮出黃燈；台電表示，已逐漸脫離夏季用電高峰，但近年氣候變化大，台電仍會謹慎以對。

今年夏季用電量屢創新高，8月1日尖峰用電量更高達3735.1萬瓩，刷新全台歷史用電量最高紀錄；台電發言人徐造華表示，用電高峰一般指的是7、8月，因為正值夏季、天氣炎熱，大家一進室內就想要開冷氣，現在已經到了9月，逐漸脫離用電高峰，供電壓力相對減輕，未來2個月備轉容量燈號也穩定亮出黃燈。

不過極端氣候型態愈來愈明顯，夏季炎熱、冬天酷寒，再加上台電必須配合環保或空污狀況降載，徐造華表示，即便脫離夏季用電高峰，台電還是會審慎以對，加強基礎調度的彈性。

徐造華補充，進入冬季後，台電會依據電力供需預測、季節條件以及用電情形、空污降載等需求去排歲修排程，同時注意人力安排。

徐造華也說，未來2個月的備轉容量率都有6%以上、約200多萬瓩，可以因應突發狀況；另外，大林2號機現在已經可以接受調度，通霄2號機、3號機併聯試?中，林口3號機拚年底併聯，這些機組對於穩定明年供電以及備用容量率均有幫助。（編輯：黃國倫）1070902

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