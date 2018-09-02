陸男急性白血病亡 家屬疑甲醛房惹禍提告

（中央社台北2日電）因不合規定的房屋裝修造成甲醛超標，在中國時有所聞，雖沒有明確醫學證據，但致癌疑慮始終未消。近日，一名王姓男子在住進甲醛超標租屋後2個月因白血病身亡，家屬將出租單位告上法院。

這名王姓男子4月中赴杭州阿里巴巴任職互動設計師一職，5月住進租屋公司「自如」經營的自如公寓。7月6日返家，但身體出現異狀，7月10日他在首都醫科大學附屬朝陽醫院門診，被初步診斷為急性白血病。

澎湃新聞報導，醫院檢驗科報告和出院診斷證明書顯示，死者7月11日住院時被檢驗診斷為急性骨髓性白血病（AML），需結合臨床及相關檢查進行診斷。