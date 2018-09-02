陸男急性白血病亡 家屬疑甲醛房惹禍提告

（中央社台北2日電）因不合規定的房屋裝修造成甲醛超標，在中國時有所聞，雖沒有明確醫學證據，但致癌疑慮始終未消。近日，一名王姓男子在住進甲醛超標租屋後2個月因白血病身亡，家屬將出租單位告上法院。
這名王姓男子4月中赴杭州阿里巴巴任職互動設計師一職，5月住進租屋公司「自如」經營的自如公寓。7月6日返家，但身體出現異狀，7月10日他在首都醫科大學附屬朝陽醫院門診，被初步診斷為急性白血病。
澎湃新聞報導，醫院檢驗科報告和出院診斷證明書顯示，死者7月11日住院時被檢驗診斷為急性骨髓性白血病（AML），需結合臨床及相關檢查進行診斷。
然而，病情迅速惡化，僅2天王姓男子就因急性骨髓性白血病死亡，同時其他診斷還顯示：急性前骨髓性白血病、重度貧血、肝功能異常、高鉀血症、代謝性酸中毒、急性腎功能不全、一型呼吸衰竭等多種病症。
王姓男子的妻子表示，半年前的入職體檢報告無明顯異常，在住進如家公寓2個月後發病。丈夫過世後，她委託專業空氣檢測機構檢測丈夫生前租住的自如公寓，結果顯示甲醛為每立方公尺0.132毫克，略大於檢測標準每立方公尺0.10毫克。
王姓男子的妻子說，確實當前的一些醫學研究和類似訴訟案例都顯示，要認定病情與甲醛超標存在因果關係有困難，但自己有理由懷疑其中關聯，且已通過司法途徑去尋求進一步的調查，掌握的資料也已經呈交給有關部門。
在爭議下，自如公布自9月1日，下架全大陸9城全部首次出租房源，待認證機構檢驗合格後再行上架。同時，未來所有新增房源將100%檢測合格後上架出租，並在自如App詳情頁展示檢測合格報告。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070902