太魯閣國家公園賞櫟 到西寶體驗生態

由於耕作方式改變，在推展有機農業的歷程與有機生活的理念下，社區居民對於環境的責任感隨之加深，生態保育、維護森林資源觀念也更為堅定。

中橫開路時，因山區蔬菜運輸不便而在西寶河階地種植蔬果，中橫開通後由退輔會設置西寶農場，至今仍有數戶第二代在此以農耕為生。民國99年，太魯閣國家公園管理處考量慣行農法的耕作對生態環境衝擊，於是與慈心有機農業發展基金會合作，積極協助西寶地區產業轉型，101年開始，洛韶地區農戶也加入。

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）太魯閣國家公園天祥向西過迴頭彎就是西寶，社區居民近年致力生態保育，10月將辦「我們的家在國家公園裡」體驗活動；太管處表示樂與居民攜手共同為產業發展及生態保育努力。

因此，花蓮縣中橫休閒觀光發展促進會及西寶社區將於10月20日至22日舉辦3天2夜「我們的家在國家公園裡」體驗活動，安排專業生態老師帶領參加民眾，認識太魯閣國家公園天祥至大禹嶺沿途豐富的生態物種。

太管處解說教育課承辦人劉嘉瑜說，透過有機農業體驗、原住民傳統射箭及享用在地食材風味餐等教育活動，可認識山林生態棲地，從而了解山林重要性。

太管處資深解說員林茂耀說，除了體驗活動，太魯閣國家公園秋季適合賞櫟，不只海拔1000公尺的西寶地區可見許多殼斗科植物，從海拔500公尺的低海拔至2000公尺的中高海拔地區也都能見到。許多生物秋冬都靠殼斗科果實飽餐，甚至也是台灣黑熊過冬的食物。

太管處副處長張登文表示，樂見西寶社區居民凝聚共識及規劃辦理有機農業結合生態性質的活動，盼在國家公園、社區居民共同努力下，發展在地特色的多元環境教育體驗活動，建構國家公園與在地居民良好夥伴關係，搭起在地生活文化、產業發展及生態保育的橋梁。（編輯：翁翠萍）1070902