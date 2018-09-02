台北藝穗節即刻重演 考驗創作者應變與創意

（中央社記者汪宜儒台北2日電）2018台北藝穗節甫於8月19日落幕，今年首度新增「即刻重演」計畫，在今年118組參與作品中，選出5組在台北水源劇場重新上演。

每年的藝穗節閉幕典禮上，都會公布由觀眾票選出的「藝穗看心心」得獎作品，鼓勵各類型優秀作品及其創作者，但那些獲獎作品在藝穗節結束後往往沒有後續加演計畫，為了讓創意作品能被更多人看見，今年藝穗節新增「即刻重演」計畫，從各類別的最大獎，以及最具藝穗原創精神的作品中選出5組獲獎團隊，讓他們再做一次演出。

這一次「即刻重演」組成團隊包括蘇品文的「少女須知」，「認真練舞中」的「新女性生理使用會」，「即使我們生無可戀」的「沒關係，白洞只是理論上存在而已」，「新生一號劇團」的「超即興誘惑」，以及「白淑麗加工出口區」的「不要叫我禿頭女高音，叫我禿頭女高音」。