情侶古道賞景迷途 瑞芳警消救援

（中央社記者王朝鈺新北市2日電）一對情侶昨天前往新北市平溪區石硿子古道賞景，兩人途中分道尋幽卻不慎迷路，瑞芳警分局與雙溪消防分隊組成搜救隊前往營救，昨天下午6時找到這對情侶，所幸2人僅手腳割傷。

瑞芳警分局今天表示，藍姓男子和女友林女昨天上午9時從基隆出發前往石硿子古道賞景，原定預計40分鐘抵達觀景台，兩人入山後走了約900公尺，林女因想走溪邊小路，兩人因而分道尋幽，約定在石硿子古道觀景台碰面。

藍男抵達觀景台後未見女友身影，手機又沒訊號無法聯繫上女友，因而決定繼續往前走，但因不熟悉山路變化而迷路，藍男擔心發生危險，立刻找到手機有訊號的地方打給女友，請女友代為通報警方。